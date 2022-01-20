Українські полярники показали дитинчат пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" (фото, відео)

Загалом просто поблизу українських вчених проживає близько 3000 пінгвінів.

Українські полярники показали дитинчат пінгвінів біля української станції "Академік Вернадський". Вчені розповіли, скільки "пінгвісусідів" наразі живе поруч з науковцями.

Фото і відео пінгвінів та їх дитинчат полярники розмістили у Facebook на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Так, біологи 26-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) нарахували 2310 дорослих і 599 пташенят пінгвінів.

Вчені відзначають, що цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах. Насамперед акваторія була постійно забита кригою, що обмежувало доступ птахів до їжі. Науковці кажуть також і про рекордні снігопади — хоч пінгвіни й пристосовані до цього, проте їх гнізда засипало снігом. До того ж, науковці розповідають про традиційні напади хижаків.

Національний антарктичний науковий центр

"Тож наразі кількість малюків є меншою, ніж у попередні роки. Однак остаточні підсумки щодо "демографічної ситуації" можна буде зробити наприкінці сезону", — кажуть в УАЕ.

Вчені зазначають, що основний вид на українському острові – це Субантарктичні пінгвіни. Їх також називають "віслючки" за характерний крик, який лунає майже цілодобово, або ж дженту від англійської назви "gentoo".

Національний антарктичний науковий центр

"Вони масово повертаються до "Вернадського" навесні на шлюбний сезон. У цей час будують гнізда з камінчиків, залицяються, створюють пари (якщо ще не мають) та відкладають яйця. Десь за місяць з них з'являються пташенята. І яйця, і малюків по черзі висиджують обоє батьків", — розповідають вчені.

Повідомляється, що загалом Антарктику населяють 12 видів . З них поблизу нашої станції живуть три: Субантарктичний пінгвін, пінгвін Аделі та Антарктичний пінгвін.

Нагадаємо, раніше українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали, як пінгвіни організованими шеренгами "марширують" до океану, щоб поласувати крилем.

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