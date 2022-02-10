Українські вчені розробили нові ПЛР-тести, які можуть одночасно виявляти коронавірус і грип

Українські вчені розробили нові ПЛР-тести, які можуть одночасно виявляти коронавірус і грип

Нові тест-системи дозволять не лише виявити віруси в організмі, а й прогнозувати перебіг хвороби в інфікованого пацієнта.

Науковці Інститут молекулярної біології і генетики в Україні розробили п’ять різних тест-систем для одночасного виявлення коронавірусу, грипу та інших небезпечних респіраторних вірусів.

Про це пише пресслужба ІМБГ.

Повідомляється, що ці тест-системи дозволять не лише виявити віруси в організмі, а й прогнозувати перебіг хвороби в інфікованого пацієнта. Зокрема, йдеться і про коронавірусну хворобу.

В інстиутті пояснюють, що вчені налагодили технології розробки тест-систем на основі ПЛР та кПЛР з різними типами детекції і наголошують, що ці системи можна буде легко використовувати навіть у районних лікарнях.

Дослідники зазначають, що отримані результати експериментів дозволяють розробляти будь-які комбіновані тест-системи для визначення небезпечних патогенів людини та тварин: і такі, що потребують дуже дорогих приладів, зокрема ПЛР у реальному часі, і ті, для застосування яких достатньо звичайних термоциклерів, які можна закупити та використовувати у будь-якій лікарні країни.

"Ці підходи дозволяють зберегти високу чутливість, яку дають ПЛР реакції, та значно здешевити проведення діагностики", — підкреслюють в інституті.

Нагадаємо, до України доставили нову партію придбаного за кошти держбюджету препарату "Ремдесивір", який призначають для лікування пацієнтів з COVID-19. Партію у кількості 43 711 флаконів “Ремдесивіру” (100 мг) найближчим часом буде розподілено між медичними закладами, відповідно до потреб кожного регіону.

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