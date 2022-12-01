Українські вчені виявили новий ген, який відповідає за статевий розвиток та безпліддя людини

Вчені українського Інститут молекулярної біології і генетики виявили новий ген, який відповідає за статевий розвиток людини та безпліддя.

Про це інформує пресслужба Інституту.

За словами дослідників, це відкриття допоможе:

розібратися у генетичних механізмах складних статевих розладів,

робити прогнози для діагностики таких хвороб,

розробляти лікування чоловічого та жіночого безпліддя.

Порушення цього гена у певній ділянці спричинюють збій статевого розвитку і, як наслідок, – цілу низку ускладнень здоров’я, зокрема безпліддя. Цей ген також задіяний у складній системі, що призводить до онкологічних захворювань статевих органів.

Команда українських науковців працювала над цією темою разом з колегами з Іспанії та Швейцарії.

"Ця робота цікава тим, що генетики використали живі моделі, на яких можна провести експерименти і дослідити тонкі молекулярні механізми порушень, які спостерігаються у людини. Лабораторним об’єктом стала мушка-дрозофіла, в якої послідовність гена DCL3 (STARD8) дуже подібна до відповідних послідовностей у інших живих організмів (комах, хребетних, ссавців і, головне, – людини", – йдеться в повідомленні.

Зазанчається, що робота українських дослідників стане у пригоді для спеціалістів з біології розвитку і генетики людини.

Раніше повідомлялося, що вчені відродили стародавні "віруси-зомбі", що століттями були заморожені під кригою озер Сибіру.

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