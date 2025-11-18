Українці зможуть побачити рідкісну міжзоряну комету 3I/ATLAS: коли і де спостерігати

Комета (ілюстративне фото) / © NASA

Реклама

Проєкт Virtual Telescope організував пряму онлайн-трансляцію, щоб продемонструвати унікальний момент: міжзоряна комета 3I/ATLAS віддаляється від Сонця і назавжди прямує назад у міжзоряний простір. Це лише третій підтверджений об’єкт, який прибув до нас з-за меж Сонячної системи.

Про це повідомляється на сайті Virtual Telescope.

Пряма трансляція: дата та час

Коли? Онлайн-трансляція запланована на 19 листопада.

Час для України? Початок о 06:15 ранку.

Де дивитися? На YouTube-каналі проєкту Virtual Telescope.

Через погодні умови трансляція вже кілька разів переносилася (з 17-го та 18-го на 19 листопада), тому організатори радять стежити за оновленнями на їхньому каналі. Зображення для прямого ефіру надходять із комплексу роботизованих телескопів, розташованих в італійському місті Манчано.

Реклама

Унікальність комети 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS була виявлена 1 липня цього року. Аналіз її траєкторії швидко підтвердив, що вона є міжзоряним об’єктом, що робить її третім таким зареєстрованим «гостем» у нашій системі.

Об’єкт пройшов перигелій (найближчу до Сонця точку) 30 жовтня. Лише нещодавно комета знову стала видимою для спостережень, вийшовши з-за нашої зорі. Засновник проєкту Джанлука Масі вже зафіксував комету 11 листопада: на знімку чітко видно її яскраву центральну кому (газопилову хмару) та іонний хвіст, який витягується під дією сонячного вітру.

Як побачити комету самостійно

Протягом листопада комету 3I/ATLAS можна знайти перед світанком над східним горизонтом. Вона подорожує крізь зірки сузір’я Діви. Оскільки зоряна величина комети становить +10.9, неозброєним оком її не видно. Однак власники невеликих аматорських телескопів зможуть розгледіти яскраву кому як розмиту світлу пляму на тлі далеких зірок.

Нагадаємо, вчені з обсерваторії Gemini South у Чилі отримали найчіткіші зображення таємничого міжзоряного об’єкта, що летить Сонячною системою. Цей космічний гість має назву 3I/ATLAS і зараз мчить до Сонця зі швидкістю 221 000 км/год.