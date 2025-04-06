Українців очікує сильна магнітна буря: скільки триватиме та як себе вберегти

Землю накрила магнітна буря / © Pixabay

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В атмосфері спостерігається підвищення швидкості сонячного вітру, яке сприятиме посиленню геомагнітної активності.

За прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism, потужна геомагнітна буря почне активно впливати на Землю від 6 квітня.

Дослідження показують, що сильні геомагнітні бурі можуть впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, запаморочення, зміни артеріального тиску, безсоння та загострення хронічних хвороб.

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Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду

Передивитися щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

Довідка:

Геомагнітна активність пов’язана з потужністю сонячних спалахів. Їх провокує кілька активних регіонів, які з’явилися на Місяці та створюють корональні викиди. Йдеться про заряджені частинки, що рухаються в напрямку Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони спричиняють тимчасові збурення магнітного поля. Саме це і є магнітні бурі. Це явище здатне викликати різні стани в метеозалежних людей. Магнітні бурі здатні впливати на загострення хронічних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворюваннь, гіпертонії та вегето-судинної дистонії.

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