- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 566
- Час на прочитання
- 2 хв
Українців закликали очистити смартфони від небезпечних даних: що потрібно видалити насамперед
Експерти з кібербезпеки радять очищати телефон від фото документів, скріншотів банківських повідомлень та конфіденційних SMS, щоб не стати жертвою шахраїв.
Експерти з кібербезпеки застерігають: смартфон може стати джерелом серйозних проблем, якщо в ньому зберігається конфіденційна інформація. У разі втрати пристрою або зламу шахраї можуть отримати доступ до персональних даних, викрасти кошти або навіть оформити кредити на чуже ім’я.
Про це йдеться у нагадуванні radiotrek.
Фахівці радять регулярно перевіряти вміст телефону та позбуватися інформації, яка може становити ризик.
Які повідомлення становлять загрозу
У першу чергу варто видаляти SMS і повідомлення в месенджерах, що містять:
повне ім’я, адресу проживання, серію та номер паспорта, ІПН;
реквізити банківських карток;
PIN-коди, CVV/CVC-коди;
відповіді на контрольні запитання;
одноразові паролі від банків, платіжних систем або сервісів.
Які фото краще не зберігати
Підвищений ризик несуть зображення з документами та фінансовою інформацією, зокрема:
фото паспорта, ID-картки, водійського посвідчення;
скріншоти листування з банками чи службами підтримки;
знімки з кодами підтвердження, квитанціями або чеками.
Нотатки та чернетки
Експерти радять не зберігати паролі й особисті дані у нотатках, чернетках електронної пошти або повідомленнях «для себе». Такі записи необхідно періодично переглядати й очищати.
Не забувайте про кошик і хмару
Після видалення файлів важливо очистити кошик, а також перевірити резервні копії в Google Drive чи iCloud, щоб там не залишалися копії конфіденційних даних.
Фахівці наголошують: регулярна цифрова «гігієна» значно зменшує ризик стати жертвою шахраїв.
Нагадаємо про 5 налаштувань, які збережуть заряд батареї смартфона. Зокрема, обмеження фонових застосунків — це лише деякі налаштування Android, що допоможуть заощадити заряд батареї.
Також нагадаємо про правила, що допоможуть суттєво продовжити автономну роботу смартфона без шкоди для щоденного користування.