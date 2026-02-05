Українців закликали очистити смартфони від небезпечних даних: що потрібно видалити насамперед

Як захистити телефон від шахраїв / © www.freepik.com/free-photo

Експерти з кібербезпеки застерігають: смартфон може стати джерелом серйозних проблем, якщо в ньому зберігається конфіденційна інформація. У разі втрати пристрою або зламу шахраї можуть отримати доступ до персональних даних, викрасти кошти або навіть оформити кредити на чуже ім’я.

Про це йдеться у нагадуванні radiotrek.

Фахівці радять регулярно перевіряти вміст телефону та позбуватися інформації, яка може становити ризик.

Які повідомлення становлять загрозу

У першу чергу варто видаляти SMS і повідомлення в месенджерах, що містять:

повне ім’я, адресу проживання, серію та номер паспорта, ІПН;

реквізити банківських карток;

PIN-коди, CVV/CVC-коди;

відповіді на контрольні запитання;

одноразові паролі від банків, платіжних систем або сервісів.

Які фото краще не зберігати

Підвищений ризик несуть зображення з документами та фінансовою інформацією, зокрема:

фото паспорта, ID-картки, водійського посвідчення;

скріншоти листування з банками чи службами підтримки;

знімки з кодами підтвердження, квитанціями або чеками.

Нотатки та чернетки

Експерти радять не зберігати паролі й особисті дані у нотатках, чернетках електронної пошти або повідомленнях «для себе». Такі записи необхідно періодично переглядати й очищати.

Не забувайте про кошик і хмару

Після видалення файлів важливо очистити кошик, а також перевірити резервні копії в Google Drive чи iCloud, щоб там не залишалися копії конфіденційних даних.

Фахівці наголошують: регулярна цифрова «гігієна» значно зменшує ризик стати жертвою шахраїв.

