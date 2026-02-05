ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
2 хв

Українців закликали очистити смартфони від небезпечних даних: що потрібно видалити насамперед

Експерти з кібербезпеки радять очищати телефон від фото документів, скріншотів банківських повідомлень та конфіденційних SMS, щоб не стати жертвою шахраїв.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Українців закликали очистити смартфони від небезпечних даних: що потрібно видалити насамперед

Як захистити телефон від шахраїв / © www.freepik.com/free-photo

Експерти з кібербезпеки застерігають: смартфон може стати джерелом серйозних проблем, якщо в ньому зберігається конфіденційна інформація. У разі втрати пристрою або зламу шахраї можуть отримати доступ до персональних даних, викрасти кошти або навіть оформити кредити на чуже ім’я.

Про це йдеться у нагадуванні radiotrek.

Фахівці радять регулярно перевіряти вміст телефону та позбуватися інформації, яка може становити ризик.

Які повідомлення становлять загрозу

У першу чергу варто видаляти SMS і повідомлення в месенджерах, що містять:

  • повне ім’я, адресу проживання, серію та номер паспорта, ІПН;

  • реквізити банківських карток;

  • PIN-коди, CVV/CVC-коди;

  • відповіді на контрольні запитання;

  • одноразові паролі від банків, платіжних систем або сервісів.

Які фото краще не зберігати

Підвищений ризик несуть зображення з документами та фінансовою інформацією, зокрема:

  • фото паспорта, ID-картки, водійського посвідчення;

  • скріншоти листування з банками чи службами підтримки;

  • знімки з кодами підтвердження, квитанціями або чеками.

Нотатки та чернетки

Експерти радять не зберігати паролі й особисті дані у нотатках, чернетках електронної пошти або повідомленнях «для себе». Такі записи необхідно періодично переглядати й очищати.

Не забувайте про кошик і хмару

Після видалення файлів важливо очистити кошик, а також перевірити резервні копії в Google Drive чи iCloud, щоб там не залишалися копії конфіденційних даних.

Фахівці наголошують: регулярна цифрова «гігієна» значно зменшує ризик стати жертвою шахраїв.

Нагадаємо про 5 налаштувань, які збережуть заряд батареї смартфона. Зокрема, обмеження фонових застосунків — це лише деякі налаштування Android, що допоможуть заощадити заряд батареї.

Також нагадаємо про правила, що допоможуть суттєво продовжити автономну роботу смартфона без шкоди для щоденного користування.

Дата публікації
Кількість переглядів
566
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie