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Україну накрила потужна магнітна буря: названо найбільш небезпечний день

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Україну накрила потужна магнітна буря: названо найбільш небезпечний день

Україну накрила потужна тривала магнітна буря / Фото: pixabay.com

Магнітна буря 16-19 липня вважається найтривалішою у липні. 

Україну накрила 4-денна магнітна буря. Почалася вона від неділі, 16 липня, і триватиме до середи, 19 липня. 

Про це повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США. 

Відповідно до інформації, найбільший пік магнітних коливань припаде на 18 липня. У цей день активність коливань досягне свого піку. Загалом ця геомагнітна буря буде середньої інтенсивності (2-3 бали). 

Зауважимо, що буря 16-19 липня вважається найтривалішою у липні. 

Додамо, що магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце. Метеочутливих людей можуть накрити апатія, тривога, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Фахівці рекомендують відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води.

Нагадаємо, марсохід NASA Perseverance виявив органічні речовини, які можуть допомогти визначити, чи існувало насправді коли-небудь життя на Марсі. 

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Дата публікації
Перегляди
859
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