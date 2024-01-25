Україну накриє потужна магнітна буря: штормитиме три дні

Період затишшя настане лише від 28 січня та триватиме до кінця місяця.

На Сонці стався подвійний спалах, який збурює геомагнітне поле Землі. Як наслідок, нашу планету накриє сильна магнітна буря.

Про це йдеться на сайті відстеження космічної погоди Meteogant.

Найближча магнітна буря виникне вже сьогодні, 25 січня. За даними фахівців, потужне явище накриє Землю на два декілька днів, протягом якого сила бурі триматиметься на високому рівні. Ці бурі, за даними сервісу, будуть останніми в січні.

Що робити, коли магнітні бурі

Дотримуватись режиму відпочинку та сну, спати не менше 6-7 годин на добу. Якщо є можливість відпочивати вдень

Пити чисту питну воду – до двох літрів упродовж доби

Виключити з раціону шкідливу їжу: смажені, солоні, копчені, гострі продукти.

Збільшити вживання свіжих овочів, фруктів, ягід

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