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Умєров провів зустріч щодо співпраці зі США щодо посилення кібербезпеки: до чого домовились

Умєров провів зустріч щодо співпраці зі США щодо посилення кібербезпеки: до чого домовились

Умєров провів зустріч делегацією США / Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

Голова Міністерства оборони України Рустем Умєров провів переговори з представниками Сполучених Штатів щодо співпраці у сфері кібербезпеки.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

У повідомленні вказується, що відбулася зустріч з делегацією США на чолі з послом з особливих доручень Державного департаменту Натаніелєм Фіком. До обговорення також долучилися директор Департаменту військових інновацій США Даг Бек та Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Ключовим акцентом зустрічі стала кібербезпека, де Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

"Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист. Водночас наша держава вже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями", - йдеться у повідомленні.

Разом із командою представили американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони:

  • “Армія+” та “Резерв+” – сучасні застосунки, що роблять послуги для громадян прозорими та зручними. 
  • DELTA – єдина екосистема для військових потреб Сил оборони, яка значно підвищує ефективність роботи. 
  • Створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.

Крім того, сторони домовилися про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки. Серед пріоритетів — збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні низка провайдерів зазнала хакерської атаки.

Крім того, ми раніше інформували, що фахівці ГУР здійснили успішну кібератаку проти підсанкційного Газпромбанку.

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