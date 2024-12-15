Умєров провів зустріч щодо співпраці зі США щодо посилення кібербезпеки: до чого домовились

Голова Міністерства оборони України Рустем Умєров провів переговори з представниками Сполучених Штатів щодо співпраці у сфері кібербезпеки.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

У повідомленні вказується, що відбулася зустріч з делегацією США на чолі з послом з особливих доручень Державного департаменту Натаніелєм Фіком. До обговорення також долучилися директор Департаменту військових інновацій США Даг Бек та Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Ключовим акцентом зустрічі стала кібербезпека, де Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

"Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист. Водночас наша держава вже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями", - йдеться у повідомленні.

Разом із командою представили американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони:

“Армія+” та “Резерв+” – сучасні застосунки, що роблять послуги для громадян прозорими та зручними.

DELTA – єдина екосистема для військових потреб Сил оборони, яка значно підвищує ефективність роботи.

Створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.

Крім того, сторони домовилися про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки. Серед пріоритетів — збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні низка провайдерів зазнала хакерської атаки.

Крім того, ми раніше інформували, що фахівці ГУР здійснили успішну кібератаку проти підсанкційного Газпромбанку.

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