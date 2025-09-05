ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
203
2 хв

Унікальна риба з рогом і зубами на чолі: вчені розкрили її таємницю

У самців акул-примар із чола виступає відросток, вкритий справжніми зубами. Вчені з’ясували, що він походить від ротових структур.

Софія Бригадир
Акул-привиди. Фото: University of Florida

Акул-привиди. Фото: University of Florida

Міжнародна група науковців провела дослідження дивних глибоководних риб — акул-примар, або химер, які є далекими родичами акул і скатів. У самців цих риб з чола виступає відросток, відомий як тенакулум, який виявився усіяним справжніми зубами.

Про це повідомило видання PHYS.org.

За словами професора біології Флоридського університету Гарета Фрейзера, аналіз підтвердив: ці зуби генетично ідентичні тим, що формуються у ротовій порожнині. Вчені припускають, що тенакулум використовується під час спарювання, адже він є лише у самців і виконує функцію захоплення самок, подібно до того, як зуби у щелепі допомагають акулам.

Дослідження базувалося на вивченні як викопних решток, так і сучасних зразків химер, виловлених у затоці П’юджет-Саунд. На скам’янілостях віком 315 мільйонів років було виявлено структури із зубами, схожими на ті, що ростуть у пащі. Сучасні риби також продемонстрували той самий механізм росту.

Генетичні тести показали: зуби на тенакулумі активують ті самі гени, які відповідають за розвиток справжніх зубів у роті, і не мають нічого спільного з дрібними лусочками на шкірі акул. Це стало першим науково підтвердженим прикладом утворення зубів поза щелепою у риб.

Дослідники з Вашингтона та Чикаго наголошують, що ця знахідка демонструє унікальну здатність химер формувати зуби у нетипових ділянках тіла. Вони вважають, що тенакулум є реліктовою структурою, яка зберегла давню здатність створювати зуби, хоча з часом його розміри значно зменшилися.

Комп’ютерна томографія лобової частини клешні. Фото: Ella Nicklin

Комп'ютерна томографія лобової частини клешні. Фото: Ella Nicklin

Нагадаємо, унікальна крижана риба, що мешкає в Антарктиді, має прозору кров. За словами вчених, ці істоти — єдині відомі хребетні, в яких у дорослому віці в крові зовсім немає гемоглобіну. Через це вони мають дуже цікаве забарвлення.

