ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Унікальна тактика: печерні павуки плетуть павутиння з розтяжками

Павуки переважно живляться слимаками та багатоніжками — тому їхнє павутиння виглядає і працює інакше.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Європейський печерний павук

Європейський печерний павук / © Shutterstock

У темних лабіринтах європейських печер мешкають хитрі павуки, які перевернули уявлення про класичне павутиння.

Про це повідомило видання IFLScience.

Дослідження показало, що Meta menardi — печерні павуки-кругопряди — плетуть не звичайні сітки, а складні механізми, схожі на розтяжки, щоб ловити повзаючу здобич.

Ці павуки живуть не лише у печерах, а й у каналізаціях, тунелях та навіть порожнистих деревах. Meta menardi живляться переважно багатоніжками, слимаками та іншими павуками. Тому їхнє павутиння еволюціонувало: воно менше, має вдвічі більше кріплень до стін і нагадує систему радіальних «датчиків».

Раніше вчені припускали, що жертви випадково падають у сітку. Але нові спостереження в Creswell Crags (Велика Британія) показали: павутина вібрує, коли здобич торкається нитки. Павук миттєво реагує, перебігаючи по сусіднім ниткам.

Проте загадка ще не розкрита — у всіх випадках павуки не змогли захопити здобич.

Нагадаємо, в Австралії виявили три види найсмертоноснішого павука.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie