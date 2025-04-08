Унікальна тактика: печерні павуки плетуть павутиння з розтяжками

Європейський печерний павук / © Shutterstock

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У темних лабіринтах європейських печер мешкають хитрі павуки, які перевернули уявлення про класичне павутиння.

Про це повідомило видання IFLScience.

Дослідження показало, що Meta menardi — печерні павуки-кругопряди — плетуть не звичайні сітки, а складні механізми, схожі на розтяжки, щоб ловити повзаючу здобич.

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Ці павуки живуть не лише у печерах, а й у каналізаціях, тунелях та навіть порожнистих деревах. Meta menardi живляться переважно багатоніжками, слимаками та іншими павуками. Тому їхнє павутиння еволюціонувало: воно менше, має вдвічі більше кріплень до стін і нагадує систему радіальних «датчиків».

Раніше вчені припускали, що жертви випадково падають у сітку. Але нові спостереження в Creswell Crags (Велика Британія) показали: павутина вібрує, коли здобич торкається нитки. Павук миттєво реагує, перебігаючи по сусіднім ниткам.

Проте загадка ще не розкрита — у всіх випадках павуки не змогли захопити здобич.

Нагадаємо, в Австралії виявили три види найсмертоноснішого павука.