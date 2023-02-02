Унікальна зелена комета наблизилась до Землі: як її побачити

У Північній півкулі її можна буде побачити у бінокль - виглядатиме вона як невеликий зелений відблиск.

Яскраво-зелена комета вперше за 50 тисяч років пролетить повз Землю та може затриматися у навколоземному космічному просторі протягом місяця. Комета максимально наблизиться до нашої планети 2 лютого. Астрономи кажуть, що подорож об'єкта до Землі тривала приблизно 50 000 років.

Про це пише Бі-бі-сі.

"Ви могли бачити повідомлення про те, що ми можемо побачити цей яскраво-зелений об'єкт, який освітлює небо. На жаль, нічого подібного не буде", — сказала докторка Роберт Мейссі.

Однак подалі від світлового забруднення та на темному небі, ви зможете побачити пляму на небі, якщо знатимете, що і де шукати.

Потенційні дослідники зоряного неба мають більше шансів помітити комету в бінокль, де вона виглядатиме як слабке біле розмиття.

Комети здебільшого складаються з льоду та пилу. Коли вони наближаються до Сонця, лід випаровується, а пил струшується, щоб створити фірмовий довгий хвіст.

"Якщо вам пощастить, ви побачите натяк на хвіст, що відривається від неї, тоді вона буде більше схожа на класичну комету", — зазначила Мейссі.

Нагадаємо, представники NASA заявили, що цю комету вперше помітили в березні 2022 року, коли вона перебувала на орбіті Юпітера.

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