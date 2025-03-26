Унікальна знахідка в Австрії: 25-тисячолітні кістки мамонтів розкривають побут давніх мисливців

Археологи припускають, що бивні палеолітичні люди спеціально обробляли, наприклад, для виготовлення наконечників списів чи інших інструментів.

Під час розкопок поблизу Відня археологи виявили останки щонайменше п’яти вовняних мамонтів, яким близько 25 тисяч років. Вчені припускають, що тварин убили давні мисливці, а їхні рештки використовували для виготовлення знарядь та інших предметів побуту.

Про це пише Live Science.

Знахідку зробили в Лангманнерсдорфі, приблизно за 65 км на захід від австрійської столиці. Як повідомляють дослідники, кістки були згруповані у двох окремих зонах. У першій — зібрані кістки кількох мамонтів із чіткими слідами обробки людськими інструментами, а поруч — кам’яні знаряддя. У другій зоні знайдено бивні щонайменше трьох мамонтів — цілі й фрагментовані, складені окремо від решти скелетів.

Археологи припускають, що ці бивні палеолітичні люди спеціально обробляли, наприклад, для виготовлення наконечників списів чи інших інструментів.

"Те, що ми знайшли не просто поодинокі кістки, а ціле місце інтенсивної обробки кількох тварин, перевершило всі очікування", — розповів Марк Гендель з Австрійського археологічного інституту.

Вовняні мамонти (Mammuthus primigenius) сягали до 3,5 метра заввишки та мали масивні вигнуті бивні. Вони населяли Європу, Азію та Північну Америку в період останнього льодовикового максимуму, який завершився близько 11 700 років тому. Для палеолітичних мисливців мамонти були джерелом їжі, кісток для знарядь і укриттів, а також шкур для захисту від холоду.

Більшість мамонтів зникли приблизно 10 000 років тому, ймовірно, через зміну клімату та полювання людини. Втім, на окремих ізольованих островах невеликі популяції дожили ще приблизно до 4 000 років тому.