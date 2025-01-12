Майже 400 років таємниці: стародавній скарб знайдено в німецькій церкві

Монети, загальною кількістю 816 штук, були заховані в чотирьох мішках у порожнині статуї.

У відомій готичній церкві в Німеччині реставратори виявили схованку, яка містила мішки з монетами 1600–х років. Цей скарб, імовірно, був захований під час Тридцятирічної війни.

Про це пише видання Livescience.

Знахідка була зроблена ще у травні 2022 року, але про неї стало відомо лише в листопаді 2024 року, коли монети виявили в нозі пісковикової статуї у церкві Святого Андрія в місті Айслебен, Саксонія–Анхальт, де Мартін Лютер проповідував у 1546 році.

Ці монети, загальною кількістю 816 штук, були заховані в чотирьох мішках у порожнині статуї.

Монети були виявлені в нозі уклінної статуї графа в церкві Святого Андрія в Айслебені, Німеччина. / Фото: livescience

“Це диво, що скарб зберігся до наших днів”, – зазначив Ульф Дрегер, куратор і керівник відділу Державного монетного кабінету Саксонії–Анхальт. За його словами, цінність скарбу значно перевищує річний заробіток місцевого ремісника того часу.

Золоті монети, серед яких були “золоті ангели”, золоті дукати та подвійні дукати, а також срібні монети, включно з талерами та їх фракціями, були загорнуті у папір та мали ознаки того, що вони належали до церковної скарбниці. Ці гроші, як вважається, були зібрані зі спеціальних церковних послуг і внесків за пріоритетне сидіння в церкві.

Загалом ця знахідка стала свідченням складних часів Тридцятирічної війни, коли місцеве населення зазнавало постійних нападів і вимушеної квартирації шведських військ, які часто грабували регіон.

Наразі планується детальне вивчення кожної монети та документація знахідок, які будуть представлені в Художньому музеї Моріцбург у Галлі та в самій церкві Святого Андрія, де і було виявлено скарб.