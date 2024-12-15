Унікальна знахідка в Німеччині: срібний амулет розкрив найстаріші таємниці християнства

Це відкриття має значення для вивчення раннього християнства, оскільки дозволяє краще зрозуміти, як ця релігія поширювалася та практикувалася в різних частинах Римської імперії.
У Німеччині знайшли срібний амулет III століття, який вважається найдавнішим доказом християнства на північ від Альп. Усередині амулета, знайденого в стародавньому похованні, був тонкий сувій із написом латиною, що є унікальним для того часу.
Знахідка може змінити уявлення про те, як християнство практикувалося в Римській імперії, повідомляє Live Science.
Амулет розміром лише 3,5 см був знайдений ще шість років тому в могилі поблизу Франкфурта, де покоїлися останки людини, що жила між 230 і 270 роками нашої ери. Археологи з Центру археології імені Лейбніца в Майнці витратили ці роки на реставрацію та аналіз знахідки, і лише тепер оголосили про відкриття.
Філактерії, до яких належить цей амулет, традиційно використовувалися для захисту від хвороб, демонів або для зцілення. Зазвичай їх знаходять у східному Середземномор’ї, але такі знахідки в західній частині Римської імперії дуже рідкісні. Знахідка свідчить про те, що християнство проникало навіть на околиці імперії вже у III столітті.
Сканування сувою за допомогою комп’ютерної томографії показало, що текст написано латиною, що є незвичним, адже подібні амулети зазвичай містять написи грецькою чи єврейською мовами. У тексті власник амулета звертається до Ісуса Христа, передаючи себе “волі Господа Ісуса Христа, Сина Божого”, і просить про захист і благополуччя.
Попри те, що християнство в Римській імперії в ті часи було заборонено, а його послідовників переслідували, цей амулет свідчить про важливість віри для людини, яка його носила. Знахідка є унікальною також тому, що текст містить найраніший приклад фраз, які християни широко використовували лише через століття.
Це відкриття має значення для вивчення раннього християнства, оскільки дозволяє краще зрозуміти, як ця релігія поширювалася та практикувалася в різних частинах Римської імперії.
Нагадаємо, що у старому монастирі Таксіархів на півночі півострова Пелопоннес археологи виявили єдине прижиттєве зображення останнього візантійського імператора Костянтина XI Палеолога. Портрет знайдено на другому шарі фрески, створеної в середині XV століття.
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