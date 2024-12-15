Унікальна знахідка в Німеччині: срібний амулет розкрив найстаріші таємниці християнства

Це відкриття має значення для вивчення раннього християнства, оскільки дозволяє краще зрозуміти, як ця релігія поширювалася та практикувалася в різних частинах Римської імперії.

У Німеччині знайшли срібний амулет III століття, який вважається найдавнішим доказом християнства на північ від Альп. Усередині амулета, знайденого в стародавньому похованні, був тонкий сувій із написом латиною, що є унікальним для того часу.

Знахідка може змінити уявлення про те, як християнство практикувалося в Римській імперії, повідомляє Live Science.

Амулет розміром лише 3,5 см був знайдений ще шість років тому в могилі поблизу Франкфурта, де покоїлися останки людини, що жила між 230 і 270 роками нашої ери. Археологи з Центру археології імені Лейбніца в Майнці витратили ці роки на реставрацію та аналіз знахідки, і лише тепер оголосили про відкриття.

Філактерії, до яких належить цей амулет, традиційно використовувалися для захисту від хвороб, демонів або для зцілення. Зазвичай їх знаходять у східному Середземномор’ї, але такі знахідки в західній частині Римської імперії дуже рідкісні. Знахідка свідчить про те, що християнство проникало навіть на околиці імперії вже у III столітті.

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Сканування сувою за допомогою комп’ютерної томографії показало, що текст написано латиною, що є незвичним, адже подібні амулети зазвичай містять написи грецькою чи єврейською мовами. У тексті власник амулета звертається до Ісуса Христа, передаючи себе “волі Господа Ісуса Христа, Сина Божого”, і просить про захист і благополуччя.

Попри те, що християнство в Римській імперії в ті часи було заборонено, а його послідовників переслідували, цей амулет свідчить про важливість віри для людини, яка його носила. Знахідка є унікальною також тому, що текст містить найраніший приклад фраз, які християни широко використовували лише через століття.

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Це відкриття має значення для вивчення раннього християнства, оскільки дозволяє краще зрозуміти, як ця релігія поширювалася та практикувалася в різних частинах Римської імперії.

Нагадаємо, що у старому монастирі Таксіархів на півночі півострова Пелопоннес археологи виявили єдине прижиттєве зображення останнього візантійського імператора Костянтина XI Палеолога. Портрет знайдено на другому шарі фрески, створеної в середині XV століття.