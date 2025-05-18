Унікальна знахідка археологів: виявлено монументальне зображення давніх божеств Ассирії

Розкопки стародавньої Ніневії / © Гайдельберзький університет

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Команда археологів з Гайдельберзького університету зробила надзвичайне відкриття у стародавньому ассирійському місті Ніневія, що стояло поблизу сучасного Мосула на території Іраку.

Про це пише видання Arkeonews.

Під час розкопок у Північному палаці царя Ашшурбаніпала дослідники виявили значні частини колосального рельєфного різьблення, що зображує могутнього ассирійського правителя сьомого століття до нашої ери разом із двома давніми божествами та іншими важливими фігурами.

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Різьблення нанесено на 12-тонну вапнякову плиту, яка стояла в тронній залі ассирійського царя. Рельєф має 5,5 метрів у довжину і 3 метри у висоту.

Поряд з ассирійським правителем зображений бог Ашур, який був головним божеством Ассирії, та Іштар – богиня-покровителька Ніневії.

Відтворене зображення із барельєфу в палації ассирійського правителя / © Гайдельберзький університет

Доктор Аарон Шмітт, який очолює команду археологів, назвав вікриття винятковим, оскільки раніше не було виявлено жодного зображення головних ассирійських божеств.

Розташування цього рельєфу навпроти головного входу до тронного залу свідчить про його важливість у стародавніх церемоніях. За припущенням доктора Шмітта, різьблення увінчував крилатий сонячний диск.

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Фрагменти виявленого археологами рельєфу із зобрахенням давніх божеств / © Гайдельберзький університет

Ця знахідка не лише поглиблює розуміння ассирійського мистецтва та релігійних практик, але й посилює історичне значення Ніневії як центру політичної та духовної влади.

У стародавні часи Ніневія була окрасою Новоассирійської імперії завдяки своїм масивним храмам, розкішним палацам та розвиненій інфраструктурі. Місто було зруйноване 612 року до н. е. союзом вавилонських і мідійських військ.

Розкопки у Північному палаці царя Ашшурбаніпала / © Гайдельберзький університет

Розкопки Північного палацу розпочалися у XIX столітті британськими археологами, але лише у 2022 році команда професора Шмітта відновила цілеспрямоване дослідження кургану Куюнджик, основної території палацу.

Нагадаємо, раніше археологи встановили, що у часи Середньовіччя місце таємної вечері Ісуса Христа було головним центром паломництва в стародавньому Єрусалимі.

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