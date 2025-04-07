Унікальна знахідка в Італії: археологи розкопали гробницю давньоримського гладіатора (фото)

Гладіатор / © Pixabay

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У Літернумі — стародавньому місті в Кампанії, яке існувало від 1 ст. до н.е. до 3 ст. н.е., археологи виявили поховання ймовірного римського гладіатора. Це відкриття стало справжньою сенсацією, адже могила лишалась схованою понад 2000 років.

Про це пише Mail Online.

Хоча серед гладіаторів були й жінки, дослідники припускають, що ця особа — чоловік. Його вік, ім’я та причина смерті наразі залишаються невідомими, однак чоловік міг бути учасником обрядового культу.

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Дослідження проводила Служба археології Неаполя під керівництвом докторки Сімони Формоли. Розкопки охопили некрополь площею 150 кв. м, де вдалося вивити 20-30 гробниць, переважно дорослих. Найбільший інтерес викликали дві поховальні споруди з особливими червоно-білими настінними оздобленнями.

В одній із них збуло найдено мармуровий напис, що вказує на те, що похований був гладіатором. Чи згадується він у письмових джерелах — ще з’ясовують.

Цікаво, що поруч із похованнями виявили глибокий кам’яний колодязь, який, ймовірно, мав культове призначення. У Стародавньому Римі кров гладіаторів іноді використовували в релігійних обрядах або навіть вважали цілющою. Це пов’язано з культом Ескулапа — бога лікування, який прийшов до Риму з Греції.

Літернум також мав власний амфітеатр, де, можливо, й відбулася остання битва цього гладіатора.

Розкопки 1930-х років уже відкрили тут елементи міського центру — форум, базиліку, театр. Але загалом про місто відомо небагато, тож нова знахідка дає цінну інформацію про щоденне життя, ритуали та соціальні зв’язки тогочасної громади.

«Цей некрополь із добре збереженими стінами та гробницями відкриває нову сторінку в історії колонії Літернум», — підсумував археолог Маріано Нуццо.

Поховання римського гладіатора / © Служба археології Неаполя

До слова, археологи знайшли величезну гробницю одного з найдавніших фараонів Стародавнього Єгипту. Але оскільки всередині не залишилося мумії, його особа залишається загадкою.