Унікальне сонячне затемнення 4 грудня 2021 року: чим незвичне та де буде видно

Унікальне сонячне затемнення 4 грудня 2021 року: чим незвичне та де буде видно

Затемнення 4 грудня 2021 року буде незвичним, оскільки шлях повного затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду.

Затемнення 4 грудня 2021 року — це повне сонячне затемнення. Його максимальну фазу можна буде спостерігати в Антарктиді.

Сонячне затемнення: що це таке

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, тим самим повністю або частково затемнюючи зображення Сонця для спостерігача на Землі. Повне сонячне затемнення відбувається, коли видимий діаметр Місяця перевищує сонячний, блокуючи потік всього прямого сонячного світла, перетворюючи день у темряву. Процес відбувається на вузькій ділянці (смузі) на поверхні Землі. Часткове сонячне затемнення відбувається в навколишньому регіоні, з обох сторін смуги повного сонячного затемнення, шириною в тисячі кілометрів.

Сонячне затемнення 4 грудня 2021 року: особливості

Це сонячне затемнення являє собою повторення повного сонячного затемнення 23 листопада 2003 року. Наступне затемнення такого типу відбудеться 15 грудня 2039 року.

Затемнення 4 грудня 2021 року буде незвичним, оскільки шлях повного затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду, тоді як більшість шляхів затемнення відбуваються із заходу на схід. Цей зворотний напрямок затемнення можливий лише в полярних регіонах.

Сонячне затемнення 4 грудня 2021 року: де буде видно

Окремі фази затемнення буде видно у всій Антарктиді, на півдні Африки, на крайньому південному сході Австралії (штат Вікторія і острів Тасманія) і в південних частинах акваторій Атлантичного, Індійського і Тихого океанів.

Раніше ми писали про те, чи справді коридор затемнень вливає на землян.

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