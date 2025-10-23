Унікальне зображення Ісуса на шматку хліба віком 1300 років спантеличило вчених

Зображення Ісуса Христа / © Associated Press

У Туреччині виявлено унікальний артефакт — обвуглений хліб ранньовізантійського періоду із зображенням Ісуса Христа.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

У Топрактепі археологи виявили п’ять обгорілих хлібних просфори, вік яких оцінюється в 1300 років. На одному з шматків хліба чітко проглядається рідкісне зображення Ісуса Христа. Зображення супроводжується грецьким написом «З нашою подякою благословенному Ісусу».

«Ці просфори проливають нове світло на захоплюючий розділ ранньої візантійської історії, — зазначив учасник експедиції. — Вони доводять, що благочестя виходило за межі молитов і церемоній, матеріалізуючись в об’єктах, які забезпечували найбільшу людську потребу — у хлібі».

Чотири інші зразки прикрашені мальтійським хрестом, що підтверджує їхнє значення для церковних обрядів.

Артефакти, що збереглися завдяки випадковій пожежі у VII-VIII століттях нашої ери, планують піддати хімічному та ботанічному аналізу для визначення складу злаків та закваски.

