Унікальне зображення Ісуса на шматку хліба віком 1300 років спантеличило вчених
У Туреччині під час розкопок виявили п’ять кусків хліба. На одному з шматків хліба чітко проглядається рідкісне зображення Ісуса Христа.
У Туреччині виявлено унікальний артефакт — обвуглений хліб ранньовізантійського періоду із зображенням Ісуса Христа.
Про це повідомляє Popular Mechanics.
У Топрактепі археологи виявили п’ять обгорілих хлібних просфори, вік яких оцінюється в 1300 років. На одному з шматків хліба чітко проглядається рідкісне зображення Ісуса Христа. Зображення супроводжується грецьким написом «З нашою подякою благословенному Ісусу».
«Ці просфори проливають нове світло на захоплюючий розділ ранньої візантійської історії, — зазначив учасник експедиції. — Вони доводять, що благочестя виходило за межі молитов і церемоній, матеріалізуючись в об’єктах, які забезпечували найбільшу людську потребу — у хлібі».
Чотири інші зразки прикрашені мальтійським хрестом, що підтверджує їхнє значення для церковних обрядів.
Артефакти, що збереглися завдяки випадковій пожежі у VII-VIII століттях нашої ери, планують піддати хімічному та ботанічному аналізу для визначення складу злаків та закваски.
