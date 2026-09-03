Унікальному диву загрожує знищення: що відбувається у мексиканській Кришталевій печері

Вчені розкрили несподіваний механізм росту гігантських кристалів в знаменитій мексиканській печері / © Reddit

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У квітні 2000 року глибоко під пустелею Чіуауа в Мексиці шахтарі випадково натрапили на унікальну підземну камеру, яка була вщент заповнена гігантськими гіпсовими кристалами завдовжки з міський автобус. Нещодавно міжнародна група дослідників оприлюднила нові наукові дані щодо надзвичайно повільного механізму формування цих природних див та висловила серйозні сумніви стосовно їхнього подальшого збереження.

Про це пише SpaceDaily.

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Унікальний механізм росту променів

Науковці з’ясували, що замість утворення великої кількості дрібних кристалів у печері відбувався специфічний процес повільного перетворення мінералу ангідриту на прозорий гіпс. За температури близько 54 градусів за Цельсієм цей розчин цілеспрямовано підживлював уже наявні кристалічні стовбури, дозволивши їм вирости до 11 метрів у довжину.

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Використовуючи надчутливі прилади, дослідники виміряли цей процес і офіційно визнали його найповільнішим темпом росту, який коли-небудь фіксувався в природі. Щоб збільшитися в товщині всього на ширину однієї людської волосини, гіпсовому променю потрібно 100 років, а для досягнення метрового діаметра йому знадобився майже мільйон років.

Сумніви щодо мікробів та загроза руйнування

Гучні заяви про виявлення всередині кристалів живих мікроорганізмів віком до 50 тисяч років наразі викликають обґрунтований скепсис у науковій спільноті. Експерти наголошують, що ці сенсаційні дані досі не опубліковані в рецензованих журналах, а під час взяття зразків могло відбутися банальне забруднення сучасними бактеріями з інструментів.

Водночас доля самої печери залишається невідомою, адже після зупинки відкачування води та закриття шахти у 2015 році вчені повністю втратили туди доступ. Ніхто не може достовірно підтвердити, чи унікальна камера знову безпечно затоплена теплою мінеральною водою, чи кристали повільно руйнуються від зневоднення на сухому повітрі.

Кришталева печера вбиває за 10 хвилин

Мексиканська печера не лише приховує найбільші відомі людству кристалічні утворення, але й вважається надзвичайно небезпечним місцем, де людина може загинути всього за 10 хвилин без спеціального спорядження. Екстремальні умови всередині характеризуються стабільною температурою на рівні 58 градусів за Цельсієм та критичною вологістю, яка майже досягає абсолютної позначки у 100 відсотків.

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Для безпечного дослідження цього підземелля науковці змушені використовувати спеціальні термозахисні костюми з дихальними апаратами, які наповнені охолоджувальним льодом. Попри таку надійну екіпіровку, максимальний час перебування в камері суворо обмежений однією годиною, оскільки людський організм фізично не здатний охолоджуватися через неможливість випаровування поту.

Нагадаємо, у В’єтнамі розташована найбільша печера світу Сон Доонг, яка приховує цілий підземний світ із джунглями, річкою та власним мікрокліматом. Її масштаби настільки вражають, що всередині могли б поміститися десятки багатоповерхових будівель.

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