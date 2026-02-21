Унікальну знахідку змило за кілька днів: на пляжі в Шотландії виявили сліди римської епохи

Знайдений відбиток. Фото: Абердинський університет

На березі затоки Лунан на сході Шотландії знайшли унікальні відбитки, залишені приблизно 2000 років тому. Археологи задокументувати сліди людей і тварин, поки їх не змило штормовою водою.

ПРо це повідомило видання Live Science.

Неочікуване відкриття зробила місцева пара Айвор Кемпбелл і Дженні Снедден, які вийшли на прогулянку після сильного шторму та помітили дивні візерунки у свіжому шарі глини. Вони викликали археолога ради Абердинширу Брюса Манна, який залучив команду дослідників з Абердинського університету на чолі з Кейт Бріттон.

Археологи працювали в умовах вітру до 88,5 км/год і під постійною загрозою припливу. Для фіксації ділянки вони застосовували дрони, фотозйомку та 3D-моделювання, а також робили гіпсові форми найкраще збережених слідів. За їхніми даними, сліди належать босим людям та кільком видам тварин — зокрема благородному оленю та козулі.

Вчені документують знахідку. Фото: Абердинський університет

Під шаром слідів виявили обвуглені рослинні рештки. Радіовуглецевий аналіз засвідчив, що їм близько двох тисяч років — це період пізньої залізної доби, який збігається з часом римських вторгнень у Шотландію. Як зазначає археолог Гордон Нобл, знахідка логічно доповнює багату археологію Лунанської долини та може бути пов’язана з ранніми спільнотами, що існували до появи піктів.

За словами археолога Вільяма Міллса, нинішній піщаний пляж у давнину був мулистим естуарієм, де люди могли полювати чи збирати рослинні ресурси. Команда працювала на місці два дні, фіксуючи кожну деталь. Коли вони повернулися через тиждень, відбитків уже не залишилося — їх повністю змило морем.

Попри втрату об’єкта, дослідники наголошують: у регіоні можуть існувати інші подібні ділянки, які штормові процеси здатні відкривати так само раптово.

Нагадаємо, у Великій Британії після шторму на пляжі Нолл-Біч з’явилися рештки старовинного корабля. Йдеться про можливий фрагмент торгового судна, що затонуло у 1631 році.