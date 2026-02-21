ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Унікальну знахідку змило за кілька днів: на пляжі в Шотландії виявили сліди римської епохи

Шторм оголив шар глини зі слідами людей і оленів на узбережжі Шотландії. Радіовуглецевий аналіз підтвердив: відбитки належать до пізньої залізної доби.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Знайдений відбиток. Фото: Абердинський університет

Знайдений відбиток. Фото: Абердинський університет

На березі затоки Лунан на сході Шотландії знайшли унікальні відбитки, залишені приблизно 2000 років тому. Археологи задокументувати сліди людей і тварин, поки їх не змило штормовою водою.

ПРо це повідомило видання Live Science.

Неочікуване відкриття зробила місцева пара Айвор Кемпбелл і Дженні Снедден, які вийшли на прогулянку після сильного шторму та помітили дивні візерунки у свіжому шарі глини. Вони викликали археолога ради Абердинширу Брюса Манна, який залучив команду дослідників з Абердинського університету на чолі з Кейт Бріттон.

Археологи працювали в умовах вітру до 88,5 км/год і під постійною загрозою припливу. Для фіксації ділянки вони застосовували дрони, фотозйомку та 3D-моделювання, а також робили гіпсові форми найкраще збережених слідів. За їхніми даними, сліди належать босим людям та кільком видам тварин — зокрема благородному оленю та козулі.

Вчені документують знахідку. Фото: Абердинський університет

Вчені документують знахідку. Фото: Абердинський університет

Під шаром слідів виявили обвуглені рослинні рештки. Радіовуглецевий аналіз засвідчив, що їм близько двох тисяч років — це період пізньої залізної доби, який збігається з часом римських вторгнень у Шотландію. Як зазначає археолог Гордон Нобл, знахідка логічно доповнює багату археологію Лунанської долини та може бути пов’язана з ранніми спільнотами, що існували до появи піктів.

За словами археолога Вільяма Міллса, нинішній піщаний пляж у давнину був мулистим естуарієм, де люди могли полювати чи збирати рослинні ресурси. Команда працювала на місці два дні, фіксуючи кожну деталь. Коли вони повернулися через тиждень, відбитків уже не залишилося — їх повністю змило морем.

Попри втрату об’єкта, дослідники наголошують: у регіоні можуть існувати інші подібні ділянки, які штормові процеси здатні відкривати так само раптово.

Нагадаємо, у Великій Британії після шторму на пляжі Нолл-Біч з’явилися рештки старовинного корабля. Йдеться про можливий фрагмент торгового судна, що затонуло у 1631 році.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie