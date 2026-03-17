Унікальний експеримент із коником здивував вчених: він різко змінив колір

Arota festae / © The Ecologist

Реклама

У Панамі дослідники зафіксували рідкісний випадок зміни кольору у коника. Самка виду Arota festae, яка мала яскраво-рожеве забарвлення, за 11 днів у неволі повністю позеленіла.

Як повідомляється у дослідженні, опублікованому в журналі Ecology, комаху спіймали у вологих лісах острова Барро-Колорадо та помістили до лабораторії разом із трьома іншими особинами звичайного зеленого кольору.

Уже на четвертий день її забарвлення почало змінюватися — рожевий колір зблід, а ще через тиждень коник став повністю зеленим і нічим не відрізнявся від інших.

Реклама

Раніше подібне рожеве забарвлення пояснювали еритризмом — генетичною мутацією, яка викликає надлишкове вироблення червоного пігменту. Вважалося, що така особливість є незворотною.

Arota festae / © ESA

Втім, нове спостереження ставить це під сумнів. Вчені припускають, що зміна кольору могла бути пов’язана з адаптацією до середовища, зокрема необхідністю маскування серед зелених рослин.

Також існує версія, що пігмент частково залежить від харчування: у природі такі коники можуть отримувати рожевий відтінок через рослини, якими живляться.

Попри незвичне забарвлення самка змогла спаритися з одним із самців, що свідчить — колір не впливав на її сприйняття серед інших особин.

Реклама

Цей випадок став першим зафіксованим підтвердженням того, що подібне забарвлення може змінюватися, і відкрив нові питання щодо механізмів пігментації у комах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо вас вкусив павук. Дізнайтеся про небезпечні симптоми та коли терміново йти до лікаря.