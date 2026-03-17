Унікальний експеримент із коником здивував вчених: він різко змінив колір
У Панамі науковці зафіксували незвичне явище: яскраво-рожевий коник за кілька днів у лабораторії повністю позеленів. Раніше вважалося, що таке забарвлення є незмінним.
У Панамі дослідники зафіксували рідкісний випадок зміни кольору у коника. Самка виду Arota festae, яка мала яскраво-рожеве забарвлення, за 11 днів у неволі повністю позеленіла.
Як повідомляється у дослідженні, опублікованому в журналі Ecology, комаху спіймали у вологих лісах острова Барро-Колорадо та помістили до лабораторії разом із трьома іншими особинами звичайного зеленого кольору.
Уже на четвертий день її забарвлення почало змінюватися — рожевий колір зблід, а ще через тиждень коник став повністю зеленим і нічим не відрізнявся від інших.
Раніше подібне рожеве забарвлення пояснювали еритризмом — генетичною мутацією, яка викликає надлишкове вироблення червоного пігменту. Вважалося, що така особливість є незворотною.
Втім, нове спостереження ставить це під сумнів. Вчені припускають, що зміна кольору могла бути пов’язана з адаптацією до середовища, зокрема необхідністю маскування серед зелених рослин.
Також існує версія, що пігмент частково залежить від харчування: у природі такі коники можуть отримувати рожевий відтінок через рослини, якими живляться.
Попри незвичне забарвлення самка змогла спаритися з одним із самців, що свідчить — колір не впливав на її сприйняття серед інших особин.
Цей випадок став першим зафіксованим підтвердженням того, що подібне забарвлення може змінюватися, і відкрив нові питання щодо механізмів пігментації у комах.
