Унікальний ківі вибіг з нори та приголомшив дослідників (відео)

Білий ківі. Фото: Pukaha National Wildlife Centre

У Національному центрі дикої природи Пукаха в Новій Зеландії зафіксували надзвичайно рідкісного білого ківі. Незвичайний птах вискочив із нори серед білого дня, хоча всі п’ять видів ківі зазвичай активні лише вночі.

Про це повідомило видання IFLScience.

На відео потрапив самець на ім’я Мапуна, що належить до виду північно-острівних бурих ківі. У більшості представників цього виду пір’я світло-коричневе, але Мапуна повністю білий. Такий окрас був і в його сестри Манукури — першого у світі ківі з білим пір’ям, який народився в неволі. Вона стала улюбленицею відвідувачів центру, аж поки не померла у 2020 році.

Фахівці пояснюють: біле забарвлення зумовлене не альбінізмом, а лейцизмом — станом, коли в організмі частково відсутній меланін. Тому у таких птахів зберігається нормальний колір очей, на відміну від альбіносів.

Північно-острівні бурі ківі відкладають до трьох яєць на рік, і самець висиджує їх понад два з половиною місяці — один із найдовших періодів серед усіх птахів. Однак популяція цього виду різко скоротилася через завезених у Нову Зеландію хижаків — тхорів, котів і собак.

Щоб зберегти ківі, науковці вилучають яйця з гнізд та вирощують пташенят у захищених зонах. Після підростання їх випускають у дику природу. Лише в центрі Пукаха за останнє десятиліття так повернули на волю 131 ківі.

