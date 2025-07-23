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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Унікальний королівський гепард: науковці розкрили таємницю рідкісних плям тварини (фото)

На відміну від своїх родичів, що покриті акуратними плямками, цей гепард став володарем великих чорнильних плям неправильної форми, які зливаються в поздовжні смуги на спині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Унікальний королівський гепард: науковці розкрили таємницю рідкісних плям тварини (фото)

Порівнюємо забарвлення звичайного і королівського гепардів / © Pexels

Тигри мають смуги, леопарди й гепарди — плями. Багато хто з нас із дитинства засвоїв це як незаперечний факт. Але природа часто порушує правила, і доказом цього є рідкісна велика кішка із півдня Африки — королівський гепард.

Про це йдеться у матеріалі iflscience.

Замість класичних округлих чорних плям, типовим для звичайного гепарда (Acinonyx jubatus), королівський гепард має плямисте хутро з товстими смугами вздовж хребта та злитими між собою плямами.

Забарвлення звичайного і королівського гепардів

Забарвлення звичайного і королівського гепардів

Цей незвичний візерунок настільки дивував, що мешканці провінції Манікаленд у Зімбабве — одному з трьох місць, де королівського гепарда бачили у дикій природі — вважали його гібридом леопарда та гієни. А коли на початку ХХ століття про нього дізналися європейці, дехто припустив, що це гібрид гепарда та леопарда.

Інші ж висунули припущення, що це зовсім новий вид гепардів, якого назвали Acinonyx rex. Основний аргумент: лапи королівського гепарда за будовою були ідентичні звичайному гепарду, а не леопарду. Різниця полягала лише у забарвленні.

Та в 1939 році відомий британський зоолог Реджинальд Поко́к відкликав свою теорію через нестачу доказів.

Істина — в генах

Лише в 2012 році вченим вдалося з’ясувати правду. І почалося все не з гепардів, а з домашніх котів. Дослідники зі Стенфордського медичного факультету, Національного інституту раку та Інституту біотехнологій HudsonAlpha намагалися з’ясувати, чому деякі табі-коти мають «плямистий» візерунок, а не смугастий.

Порівнявши ДНК диких кішок із різними забарвленнями, вони виявили, що відповідальним є ген Taqpep. Якщо кіт має дві копії мутованого гена — одну від кожного з батьків — він матиме плямистий візерунок.

Це наштовхнуло на думку: а чи не той самий ген відповідає і за королівського гепарда?

Вчені перевірили ДНК гепарда з американської програми збереження — і виявили мутацію. Однак один зразок — не доказ. Тож вони звернулися до Анн ван Дейк, яка керувала центром розведення гепардів у ПАР. Саме звідти походять усі відомі королівські гепарди в неволі.

Завдяки зразкам ДНК і точним записам про розведення, ван Дейк (яка, на жаль, померла з часу завершення дослідження) довела, що візерунок королівського гепарда викликаний рецесивною мутацією в гені Taqpep.

Сьогодні у дикій природі, за оцінками, залишилося лише близько 10 королівських гепардів. Але завдяки програмам збереження виду та розведення, таких неймовірно красивих тварин у майбутньому може стати більше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому коти втягують кігті, а собаки ні. Вчені знайшли відповідь на це запитання. Все залежить від того, як саме ці домашні улюбленці використовують свої пазурі.

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