Унікальний механізм виживання: в Долини Смерті знайшли рослину, яка може врятувати світ

Аризонська медова трава росте втричі швидше в умовах пекельної спеки

Реклама

Глобальне потепління ставить під загрозу продовольчу безпеку світу: звичні нам пшениця, кукурудза та соя просто не витримують екстремальних хвиль спеки. Проте рішення проблеми знайшлося в самому пеклі — у каліфорнійській пустелі з «поетичною» назвою — Долина Смерті.

Про нове відкриття повідомив сайт університету штата Мічиган з посиланням на результати дослідження, опубліковані у журналі Current Biology.

Чемпіон з виживання

Героєм дослідження стала рослина Tidestromia oblongifolia, яку місцеві жителі називають Аризонською медовою травою через солодкуватий запах листя, який приваблює комах.

Реклама

Коли вчені спробували виростити її в лабораторії за звичайних умов, вона ледве не загинула. Але щойно дослідники відтворили пекельні умови пустелі — рослина «вибухнула» ростом.

За 10 днів у спеці вона потроїла свою біомасу .

Її оптимальна температура для фотосинтезу сягнула 45°C — це вище, ніж у будь-якої відомої сільськогосподарської культури.

«Це найбільш жаростійка рослина, яку коли-небудь документували», — заявила професорка Мічиганського університету Сью Рхі.

Механізм виживання

Секрет криється на клітинному рівні. Вчені виявили механізми, які ніколи раніше не бачили у вищих рослин:

Зміна форми хлоропластів: Органели, де відбувається фотосинтез, набувають унікальної чашоподібної форми, щоб краще вловлювати вуглекислий газ. Міграція мітохондрій: «Енергетичні станції» клітини переміщуються впритул до хлоропластів для підтримки енергообміну. Генетичний щит: Протягом 24 годин після настання спеки в рослині активуються тисячі генів, які захищають клітини від пошкоджень.

Надія для людства

Це відкриття — не просто цікавий факт. Вчені планують використати генетичні «креслення» Tidestromia, щоб зробити звичайні культури стійкішими до змін клімату та хвиль аномальної спеки.

Реклама

Якщо вдасться скопіювати ці механізми та додати їх у геном пшениці чи сої, людство зможе отримувати стабільні врожаї навіть в умовах глобального потепління, коли температура на планеті невпинно зростає щороку.

Нагадаємо, календар природи набагато складніший, ніж проста зміна ритму — зима, весна, літо, осінь. Виявлена під час спостережень за Землею з космосу дивна аномалія зі змінами пір року на планеті може вплинути на еволюцію різних видів.