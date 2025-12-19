Уперше виявлено величезну чорну діру, що тікає з галактики

Чорна діра рухається крізь зовнішні частини своєї галактики / © Вести

Реклама

Астрономи вперше підтвердили існування надмасивної чорної діри, яка залишила свою рідну галактику та рухається крізь космос зі швидкістю 954 км/с — це майже 0,32% швидкості світла.

Детальні результати дослідження опублікував arXiv.

Було виявлено довгий газовий слід, який тягнеться за цією чорною дірою, але було недостатньо даних, щоб підтвердити факт викиду чорної діри.

Реклама

Надмасивні чорні діри перебувають в центрах більшості галактик і їхня маса в мільйони і мільярди разів більша за масу Сонця. Астрономи давно припускали, що деякі надмасивні чорні діри можуть бути викинуті зі своїх галактик у результаті злиття двох галактик, які створили більший об’єкт. Тепер же вперше було виявлено таку надмасивну чорну діру, що тікає.

Неймовірна швидкість руху цієї надмасивної чорної діри означає, що вона перебуває приблизно за 230 000 світлових років від точки свого походження. Вона рухається зі швидкістю 3,6 млн км/год або 1000 км/с. Це один із найшвидших відомих об’єктів у Всесвіті. Саме ця висока швидкість дозволила чорній дірі подолати гравітаційний вплив своєї галактики.

Нагадаємо, космічний телескоп James Webb знову перевернув усе з ніг на голову, надіславши зображення ідеально сформованої спіральної галактики, яка виглядає занадто «дорослою» для свого юного віку.