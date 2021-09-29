Уперше взяв до рук металошукач: у Данії чоловік знайшов майже кілограм старовинного золота

Уперше взяв до рук металошукач: у Данії чоловік знайшов майже кілограм старовинного золота

Чоловік натрапив на один з найбільших скарбів, які коли-небудь знаходили в країні.

Мешканець Данії Оле Ґінеруп Шиц уперше взяв до рук металошукач і одразу знайшов цінний скарб — майже кілограм старовинного золота.

Про це інформує Business Insider.

Пригода сталася з чоловіком у грудні минулого року. Шиц придбав металошукач, і у той же день він вирішив його випробувати. Пошуки він проводив на землі, що належить його колишньому однокласнику.

Через кілька годин Шиц викопав із землі шматок погнутого брудного металу. Насправді це був золотий медальйон.

"Я й гадки не мав, що це таке насправді, тому єдине, про що міг подумати — що це кришка від банки з консервованим оселедцем", — розповів Шиц.

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Як виявилося, він натрапив на один з найбільших скарбів, які коли-небудь знаходили в країні. За останні дев'ять місяців археологи ретельно розкопали знахідку Шица. Вони виявили понад 22 золотих медальйони, монети та ювелірні вироби, яким щонайменше 1500 років. За словам вчених, скарб закопали як жертву богам або щоб уберегти від загарбників під час війни.

Одна зі знахідок — монета римського імператора Костянтина Великого, який правив майже 1700 років тому. Тож наявність монети у скарбниці свідчить про те, що предки датчан мали зв’язки з іншими землями.

Нагадаємо, що в Іспанії на дні моря знайшли один із найбільших скарбів римських золотих монет.

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