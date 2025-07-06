Уперше зафіксовано подвійний вибух білого карлика: що залишилося після загибелі зірки

Астрономи вперше зафіксували подвійний вибух білого карлика. / © Nature Astronomy

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Астрономи вперше змогли побачити сліди рідкісного космічного явища — подвійного вибуху білого карлика. Це стало можливим завдяки знімку, зробленому Дуже великим телескопом (VLT) у Чилі, який зафіксував наслідки катастрофи в сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара на відстані близько 160 тисяч світлових років від Землі.

Про відкриття йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy, повідомляє Reuters.

Що сталося з білим карликом

Білі карлики — це залишки зір на кшталт Сонця, які вже вичерпали своє ядерне паливо. У дуже рідкісних випадках такі зірки можуть зазнати подвійного вибуху. Саме такий випадок зафіксували астрономи: спочатку спалахнула оболонка гелію, яку білий карлик “висмоктував” зі своєї зорі-компаньйона, а згодом — вибухнуло й саме ядро.

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“Це була подвійна детонація — спочатку зовнішня оболонка, а потім центральна частина зірки. Після цього не залишилося нічого”, — пояснює астрофізик Іво Зайтенцаль.

Що видно на знімку

Телескоп зафіксував зону вибуху приблизно через 300 років після самої події. На зображенні можна побачити дві концентричні оболонки кальцію, які поширюються у просторі — синє кільце як наслідок першого вибуху і друге, наступне, як результат основної детонації.

Такі кальцієві кільця стали ключовим доказом подвійної детонації. Науковці вважають, що білий карлик поглинав гелій із зорі-компаньйона. Коли на його поверхні накопичилася достатня кількість речовини, відбувся перший вибух. За лічені секунди це спричинило другий, вже фатальний.

“Затримка між вибухами — всього кілька секунд. Це час, за який гелій встигає пройти від одного полюса зорі до іншого”, — уточнив Зайтенцаль.

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Чому це важливо

Якби вибухнула надмасивна зірка, після неї залишилася б нейтронна зірка або чорна діра. Але у випадку з білим карликом нічого не лишається — тільки розсіяні в міжзоряному просторі елементи.

Ці елементи — кальцій, сірка, залізо — є “будівельними блоками” для планет і життя у Всесвіті. “Це і є космічний кругообіг матерії”, — зазначив Зайтенцаль.

“Ми займаємося своєрідною судово-медичною астрономією: вивчаємо рештки мертвих зірок, аби зрозуміти, чому вони загинули”, — пояснив провідний автор дослідження Пріям Дас.

На думку авторів роботи, це відкриття не тільки проливає світло на механізми загибелі зір, а й допомагає зрозуміти, як у Всесвіті утворюються хімічні елементи, необхідні для життя.

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Раніше повідомлялось, що астрономи виявили у космосі суперземлю, яка містить значні запаси води.