Уран і Нептун вперше показали у справжніх кольорах: який вигляд мають планети (фото)

Уявлення про кольори планет Нептун та Уран були помилковими, як свідчать дослідження, проведені британськими астрономами.

Про це пише BBC.

На знімках космічної місії 1980-х Нептун мав насичений синій колір, а Уран — зелений. Але дослідження показало, що дві крижані планети-гіганти мають однакові відтінки зеленувато-синього кольору.

З'ясувалося, що ранні зображення Нептуна були покращені, щоб показати деталі атмосфери планети, що змінило її справжній колір.

"Вони зробили те, що, я думаю, кожен у Instagram зробив би в якийсь момент свого життя: вони підправили кольори", - сказала професорка астрофізики Единбурзького університету Кетрін Гейманс. "Вони підкреслили синій колір лише для того, щоб показати особливості, які можна побачити в атмосфері Нептуна, і саме тому зображення дуже синє, але насправді Нептун дуже схожий на Уран".

Зверху - знімки 80-х років; Знизу - сучасне відтворення вигляду планет / Фото: University of Oxford

За словами професора Патріка Ірвіна з Оксфордського університету, який керував дослідженням, астрономам давно відомо, що більшість сучасних зображень двох планет неточно відображають їхні справжні кольори.

"Попри те, що штучно насичений колір був відомий на той час серед планетологів – і зображення були опубліковані з підписами, що його пояснюють – ця різниця з часом загубилася".

Доктор Роберт Мессі, заступник директора Королівського астрономічного товариства, пояснив, що покращення зображень є звичайною процедурою в астрономічних дослідженнях.

"Було б безглуздо дивитися на астрономічне зображення і не думати, що воно було покращено. Так і має бути, бо саме так вони обробляються, щоби бачити речі. Справа не в тому, що існувала якась змова з метою приховати це від публіки!".

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Професор Ірвін та його команда опрацювали вихідні дані, щоб отримати, як стверджується, "найточніше уявлення" кольору Нептуна та Урану.

Початкова помилка виникла через те, що зображення обох планет, отримані космічним кораблем NASA "Вояджер-2", містили зображення у трьох різних кольорах.ї

Зображення були рекомбіновані для створення складних кольорових зображень, які завжди були точно збалансовані. Контраст також був сильно посилений, щоб виділити деталі хмар, смуг та вітрів планет. У випадку з Нептуном обидва процеси зробили його синішим, ніж він був насправді.

У нещодавньому дослідженні вчені використали дані спектрографа зображень космічного телескопа "Хаббл" та багатоблочного спектроскопічного оглядача на дуже великому телескопі Європейської південної обсерваторії.

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В обох інструментах кожен піксель є безперервним спектром кольорів, що дозволяє дослідникам відтворювати справжні кольори обох планет.

Аналіз показав, що Уран і Нептун мають схожий відтінок зеленувато-синього, хоча дослідники виявили невелику різницю. Нептун має невеликий натяк на додатковий синій колір, який, як показує модель, обумовлений тоншим шаром серпанку на цій планеті.

Дослідження також показало, що Уран трохи зеленіший влітку та взимку, коли один з його полюсів спрямований до Сонця. Але навесні та восени, коли Сонце над екватором, він має більш синій відтінок.

Нагадаємо, вчені створили розумну пігулку, яка вібрує, щоб почуватися ситим. Вона допоможе під час схуднення.

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