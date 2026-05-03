Усередині нашої галактики може ховатися інша: сенсаційне відкриття астрономів

Чумацький Шлях може приховувати ще одну галактику

Науковці переконані, що всередині нашої галактики приховано щось величезне. Найімовірніше, всередині Чумацького Шляху похована стародавня галактика.

Науковці вважають це галактикою всередині галактики. Про це пише Futurism.

Всередині Чумацького Шляху може бути захована ще одна галактика

Загублений світ, що був поглинутий нашою галактикою мільярди років тому, астронавти прозвали «Локі» — на честь скандинавського бога обману.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society«, йдеться, що існування „Локі“ може підтвердитися. У такому випадку він стане карликовою галактикою.

Астрономи давно цікавляться карликовими галактиками, які мають лише по кілька мільярдів зірок, на відміну від великих, в яких налічується сотні мільярдів. Зазвичай карликові галактики мають неправильну форму.

Астрономам хочеться врешті дізнатися, як вони утворюються: методом збиття до купи під час гравітаційних взаємодій чи методом зближення внаслідок втручання невидимої темної матерії.

Щобільше, карликові галактики складаються із зірок, «бідних на метал». Саме такими були перші зірки, які сформувалися у Всесвіті. Пізніше вони об’єднали в собі важчі елементи.

Дослідники проаналізували групу з 20 зірок, бідних на метали, у галактичній площині Чумацького Шляху. Вони порівняли їхній хімічний склад з об’єктами на околицях галактики і виявили хімічні сліди численних космічних вибухів, що вивільняють важкі елементи.

Однак вони не знайшли жодних слідів вибуху «білого карлика» — так називають щільні оголені ядра зірки середньої маси, подібної до Сонця.

Науковці заявляють, що для формування «білих карликів» необхідні мільярди років, а це означає, що 20 досліджуваних зірок походять з екстремальної карликової галактики, яка була занадто короткочасною, аби в ній з’явилися «білі карлики».

Ще один аргумент у бік існування прихованої галактики всередині Чумацького Шляху — те, що не всі зірки обертаються в одному напрямку. 11 з 20 зірок обертаються в тому ж напрямку, що й наша галактика, а дев’ять — на ретроградній орбіті, тобто в протилежному напрямку.

Науковці кажуть, що це «рання акреція» — тобто період, коли галактика Локі злилася з Чумацьким Шляхом. Галактика Локі була дуже молодою, і її орбіти змішували зірки.

Нещодавно вчені шокували людей новим прогнозом — кінець Всесвіту може відбутися раніше, ніж того очікують. Дослідники вважають, що Всесвіт може припинити своє існування значно раніше — приблизно через 33,3 мільярда років, замість раніше прогнозованих трильйонів.

Аналіз даних проєктів DES та DESI показав, що темна енергія, яка відповідає за розширення космосу, може бути нестабільною. Якщо її властивості зміняться, розширення зупиниться і почнеться процес «великого стиснення», коли вся матерія знову зблизиться до надщільного стану.

Поки що цей сценарій залишається лише теорією, оскільки результати дослідження ще не пройшли рецензування. Модель залежить від багатьох змінних, і для остаточних висновків астрономам потрібні додаткові спостереження.

