Усі версії iPhone вразив новий вірус, який може красти дані користувачів через камеру і мікрофон: як позбутися

Усі версії iPhone вразив новий вірус, який може красти дані користувачів через камеру і мікрофон: як позбутися

Користувачеві здається, що його смартфон вимкнувся, проте насправді він продовжує працювати і надає зловмисникам доступ до майже усіх данних, що зберігаються на iPhone.

На всіх iPhone виявили нову суттєву вразливість, яку зловмисники маскують під екран виключення і, завдяки цьому, можуть красти ваші дані.

Про це повідомляють фахівці з кібербезпеки ZecOps.

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Відтак, вразливість NoReboot імітує екран вимикання. Тобто користувачеві здається, що його смартфон вимкнувся. Проте насправді телефон продовжує працювати і фактично надає зловмисникам доступ до камери, мікрофону та майже усіх данних, що зберігаються на iPhone.

NoReboot вимикає повідомлення, вібрацію і дисплей. Телефон перестає реагувати на доторки до екрану, внаслідок чого зловмисники залишаються майже не поміченими.

Навіть після ручного перезапуску пристрою вірус продовжує працювати, адже він задіює і фонові процеси backboardd, InCallService і SpringBoard. Наглядний приклад:

Припинити роботу NoReboot можна лише після "глибокого перезавантаження". Для цього слід натиснути і швидко відпустити кнопку збільшення гучності, потім натиснути і швидко відпустити кнопку зменшення гучності, а після — натиснути і утримувати кнопку живлення до тих пір, поки iPhone не перезавантажиться.

Наразі повністю убезпечити себе від вірусу неможливо. Експерти припускають, що NoReboot може працювати на всіх версіях iOS.

Нагадаємо, раніше американська компанія Apple заявила про можливість проведення юзером самостійного ремонту її пристроїв, для чого виробник зробить можливим замовлення оригінальних запчастин не тільки авторизованими сервісами.

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