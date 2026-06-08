Усього 10 хвилин на день: вчені виявили, що популярна звичка мільйонів людей робить їх дурнішими

Штучний інтелект / © Credits

Реклама

Штучний інтелект тривалий час прославляли як революційну технологію, що змінить наше життя та роботу. Проте провідні вчені зі США та Великої Британії попередили про неочікуваний і небезпечний побічний ефект: ШІ погіршує здатність людини мислити та самостійно вирішувати проблеми.

Дослідники з Карнегі-Меллон, Оксфорду, MIT та UCLA залучили до експерименту 350 людей, яким запропонували розв’язати 15 математичних завдань із дробами. Половина учасників рахувала все сама, а іншій половині на перші 12 питань дали доступ до ШІ-помічника, який потім зненацька забрали, пише The Daily Mail.

Результати виявилися приголомшливими. Поки працював ШІ, друга група показувала кращі результати. Проте щойно чат-бот вимкнули, ці ж люди продемонстрували стрімке глупішання: їхній середній бал за останні три завдання впав на 20 пунктів, а відсоток тих, хто просто здався і пропустив питання, зріс удвічі порівняно з тими, хто взагалі не користувався технологією. Вченим вистачило лише 10 хвилин спостережень, щоб зафіксувати цей когнітивний спад.

Реклама

Науковці пояснюють це явище «когнітивним розвантаженням» — коли мозок лінується і перекладає розумові зусилля на зовнішній інструмент. Другий експеримент за участю 600 осіб показав, що 61% користувачів використовують ШІ суто для отримання готових відповідей — саме вони показали найгірші результати та найнижчу витривалість під час тестів. Водночас ті 27%, хто сперечався з ботом і перевіряв його відповіді, навпаки, впоралися краще за всіх.

«Всього 10–15 хвилин взаємодії з ШІ можуть призвести до значного погіршення незалежного мислення та наполегливості. Якщо навіть такий короткий контакт викликає помітну ерозію мозку, то кумулятивний ефект від щоденного використання ШІ протягом місяців або років може стати глибоким і незворотним», — підсумували дослідники.

Раніше ми писали про те, як по-різному батьки та діти бачать і сприймають ШІ.

Новини партнерів