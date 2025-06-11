Малюнок нового виду тиранозавроїдів. Julius Csotonyi

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Новий вид тиранозавроїда — Khankhuuluu mongoliensis gen. et sp. nov (родова назва походить з монгольської й означає «принц драконів», а видова вказує на країну знахідки), виявили вчені в Монголії. Знахідка дає нове уявлення про походження та еволюцію Eutyrannosauria — групу великих хижих динозаврів, які домінували в наземних екосистемах Азії та Північної Америки наприкінці крейдового періоду.

Про це йдеться у повідомленні в журналі Nature.

«Ці хижаки верхнього трофічного рівня еволюціонували з менших за розмірами тиранозавроїдів у середині крейдового періоду, однак вони поки погано вивчені через обмежену кількість викопних решток», — кажуть вчені.

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Відомо, що цей новий вид тиранозавроїда, що був знайдений в Монголії, мав пласку черепну коробку і «витончену» тендітну тілобудову.

«Це підкреслює важливу роль гетерохронії (зміни в темпі або часі розвитку) в еволюції цієї групи», — йдеться у дослідженні.

Дослідження також показує, що азійські тиранозавроїди, подібні до Khankhuuluu, переселилися до Північної Америки, де в середині періоду пізньої крейди виникла Eutyrannosauria. Ця група еволюціонувала і залишалася виключно в Північній Америці аж до одного повернення в Азію наприкінці крейдового періоду, що призвело до появи Alioramini і Tyrannosaurini.

«Яскраво виражені морфологічні відмінності між Alioramini та Tyrannosaurini найімовірніше пояснюються протилежними гетерохронними тенденціями — педоморфозом у перших і пераморфозом у других. Це дало змогу цим двом лініям співіснувати в Азії, займаючи різні екологічні ніші», — йдеться у дослідженні.

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Цікаво, що відкриття нового виду вчені зробили під час дослідження двох частково збережених скелети тиранозавроїдів — представників надродини, до якої входять тиранозаври та інші подібні двоногі динозаври.

Дослідження решток показало, що дорослі особини цього виду досягали маси до тонни, а це приблизно в три з половиною рази менше, ніж вага тиранозавра рекса (Tyrannosaurus Rex) — понад 3500 кг.

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