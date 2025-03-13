Уявлення про Всесвіт може несподівано змінитись: науковці вразили відкриттям

Це дослідження може змінити уявлення про структуру Всесвіту.

Космічний телескоп Джеймса Вебба за неповні три роки роботи надав астрономам унікальні дані про найвіддаленіші куточки Всесвіту. Нещодавнє відкриття стало одним із найбільш загадкових: галактики у далекому космосі обертаються не так, як передбачали вчені.

Дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, виявило, що більшість галактик обертаються в одному напрямку щодо Чумацького Шляху. Це суперечить традиційним уявленням про рівномірний розподіл напрямків обертання, пише Phys.

Незвичайний розподіл напрямків обертання

Астрономи проаналізували 260 галактик різних розмірів і форм. Завдяки високій чіткості знімків з’ясувалося, що приблизно дві третини з них обертаються за годинниковою стрілкою, а решта – у протилежному напрямку. Цей результат став несподіванкою для наукової спільноти. Вчені очікували, що кількість галактик, які обертаються у різних напрямках, буде приблизно рівною. Однак тепер вони змушені шукати пояснення цій аномалії.

Можливі пояснення аномалії

Автори дослідження висунули дві основні гіпотези:

Обертання Всесвіту після Великого вибуху. Це може означати, що Всесвіт має певну власну обертальну динаміку, що узгоджується з припущеннями про те, що він може бути внутрішньою частиною чорної діри, що обертається.

Ефект Доплера. Вчені зазначають, що світло від галактик, які обертаються у протилежному напрямку відносно руху Землі, має бути яскравішим. Це може впливати на спостереження, створюючи ілюзію нерівномірного розподілу обертання.

Наслідки для космології

Астрономи зазначають, що це відкриття може мати серйозні наслідки для розуміння еволюції Всесвіту. Якщо виявиться, що він дійсно обертається, це може змінити уявлення про його структуру та змусити переглянути методи вимірювання відстаней до галактик.

Зміна космологічних моделей також може допомогти пояснити розбіжності у швидкості розширення Всесвіту, а також явище, коли деякі галактики здаються старшими за сам Всесвіт.

Що далі

Астрономи продовжать аналіз даних з телескопа Вебб, щоб з’ясувати, чи є ця аномалія реальним феноменом, чи вона пов’язана з обмеженнями спостережень. Якщо ж нерівномірний розподіл обертання галактик підтвердиться, це стане одним із найбільших відкриттів у сучасній астрономії.

Нагадаємо, вчені запропонували альтернативний погляд на походження людства, який змінює уявлення про унікальність розумного життя.

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