Узбережжя одного з континентів заполонила зграя смертельно небезпечних істот

Кубомедуза. Фото: Guido Gautsch/CC BY-SA 2.0

Біля узбережжя Західної Австралії морські біологи помітили незвичне явище — масовий рій медуз-коробок, які, ймовірно, належать до нового, досі неописаного виду.

В регіоні Пілбара, приблизно за 1530 кілометрів на північ від Перта, на берег винесло майже 100 білих напівпрозорих медуз. Їхня поява здивувала морських біологів, адже вони можуть належати до нового виду.

Австралійська таксономістка медуз Ліза-Енн Гершвін заявила, що науковці вже певний час звертали увагу на цих істот і вважають, що вони можуть бути новими для науки. Наразі цей вид ще не має назви та офіційної класифікації.

Медузи-коробки вважаються одними з найнебезпечніших безхребетних у світі. Вони мають кубоподібне тіло та довгі отруйні щупальця. Найвідомішим представником цієї групи є Chironex fleckeri, яка мешкає у північних водах Австралії.

Працівник порту Дампір Бен Вокінгтон розповів, що бачив медуз-коробок у дитинстві, однаr вперше за довгий час йому трапилося побачити представника цього виду.

За офіційними даними, від укусів медуз-коробок в Австралії від початку ведення обліку загинуло майже 80 людей. У березні 2021 року в країні зафіксували перший за 15 років смертельний випадок після укусу кубомедузи. До цього остання така смерть була зареєстрована 2006 року.

Отрута медуз-коробок містить токсини, які вражають серце, нервову систему та шкіру. Їхні щупальця можуть сягати до трьох метрів у довжину та містити близько 5 тисяч жалких клітин кожне.

Укус цих істот може спричинити настільки сильний біль, що людина впадає в шок, тоне або помирає від серцевої недостатності ще до того, як дістанеться берега.

Науковці припускають, що медузи, знайдені в Пілбарі, можуть відрізнятися від тих, які мешкають у водах Північної території та Квінсленду. Їхнє дослідження триває.

