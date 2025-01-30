В 1000 разів більші, ніж мають бути: вчені виявили надмасивні чорні діри

Космічний телескоп Вебб виявив у ранньому Всесвіті надмасивні чорні діри в центрах галактик, що мають аномально велику масу порівняно з їхніми галактиками. Згідно з новими даними, маса цих чорних дір може становити до 10% маси галактики, що майже в 1000 разів більше, ніж вони мають бути.

Про це повідомило видання Live Science.

Телескоп Вебб знайшов чорні діри з масою, що у мільйони разів перевищує масу Сонця, які існували вже через мільярд років після Великого вибуху. Однак згідно з моделями, для формування подібних об'єктів необхідно більше одного мільярда років.

Астрономи виявили, що чорні діри в маленьких галактиках, які на фотографіях телескопа Вебб виглядають як "червоні крапки", почали рости значно раніше, ніж вважалося. Ці галактики існували вже через 1,5 млрд років після Великого вибуху, тобто ще до того, як Всесвіт досяг свого нинішнього віку в 13,8 млрд років.

Червоний колір галактик на знімках пояснюється яскравим випромінюванням з аккреційного диска чорної діри — хмари газу та пилу, яку чорна діра поглинає. Це випромінювання настільки сильне, що здатне затьмити світло зірок у цих галактиках.

Дослідники виявили, що надмасивні чорні діри можуть активно рости навіть у невеликих галактиках. Хоча точні механізми цього процесу ще не з'ясовані, вчені припускають, що це могло статися через швидке поглинання матерії в ранньому Всесвіті. Крім того, висока щільність газу в таких галактиках могла сприяти більш компактному розташуванню зірок, і коли ці зірки вмирали, вони перетворювалися на чорні діри. Згодом ці чорні діри зливалися, утворюючи одну величезну.

Нагадаємо, вчені розкрили таємницю атмосфери супутника Сатурна.

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