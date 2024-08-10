В Африці знайшли "дитинча дракона": нащадки міфічного Уробороса можуть зникнути назавжди

Броненосцева ящірка занесена у Червону книгу, як вид, близький до вразливих.

У пустелях Південної Африки мешкає дивовижна рептилія, схожа на маленького дракона. Якщо броненосцева ящірка відчуває небезпеку, вона згортається у кільце і кусає свій хвіст, за що вчені назвали її Ouroborus cataphractus, що означає "броньований Уроборос".

Про дивовижну істоту пише IFL Science.

Така поведінка забезпечує мініатюрному дракону найкращий захист від пустельних хижаків – іі тіло вкрите міцною лускою з шипами, наче панцирем. Коли ящерка згортається у кільце, хижики не можуть дістатися її вразливого живота.

Але це не єдина особливість цього вида ящерок. На відміну від більшості рептилій, броненосцева ящірка не відкладає яйця, а народжує живих дитинчат. Живонародження – це обтяжливий процес, але він допомагає захистити потомство від таких небезпек навколишнього середовища, як сильна спека та хижаки.

Самка може навіть годувати своє потомство після його народження, що практично нечувано серед рептилій і типово для ссавців та птахів.

Сучасні Уробороси живуть у тріщинах скель великими групами у кілька десятків особин. Вони виходять назовні лише для полювання на комах та прийняття сонячних ванн.

Попри відмінну пристосованість до суворих умов життя, броненосцеві ящірки на жаль опинилися на межі вимирання і можуть зникнути назавжди. І причиною тому стала їхня дивовижна схожість на драконів, що спокушає людей тримати цих істот як домашніх тварин.

aproveitando que a segunda temporada de House of the Dragon tá chegando, resolvi vender uns filhote de dragão! é super seguro, gente! e não cresce nada não! confia!



P.S. o bichin na verdade é um Ouroborus cataphractus pic.twitter.com/BIbAHVzpoW — daniel dos santos (@dsviolonista) June 10, 2024

Цей вид занесений до Червоної книги МСОП як "близький до вразливих", а його вивезення за межі Південної Африки заборонено без спеціального дозволу. Однак браконьєрство та контрабанда диких тварин досі процвітають у країні, що загрожує існуванню популяції броненосцевих ящірок.

Нагадаємо, популяцію однієї з найрідкісніших кішок у світі вдалося відновити. Іберійській рисі, яка мешкає на Піренейському півострові, більше не загрожує вимирання.

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