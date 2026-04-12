ТСН у соціальних мережах

Африка дивує світ незвичним явищем: як повертають до життя пеньки

У Танзанії дерева почали відновлюватися самостійно. Фермери використовують метод природної регенерації замість посадки нових саджанців.

Африка

© pixabay.com

У центральній частині Танзанії фермери спостерігають незвичне явище — дерева знову з’являються там, де їх вирубали десятки років тому. І для цього не висаджують нові саджанці.

Йдеться не про диво, а про підхід до відновлення природи, відомий як природна регенерація під контролем фермерів (FMNR). У регіоні його також називають «Кисікі Хай», що означає «живий пень».

Ліс, який ніколи не зникав

Навіть після вирубки дерева його коренева система часто залишається живою. З часом із пнів починають проростати нові пагони. Зазвичай вони виглядають слабкими і нагадують кущі, але мають великий потенціал.

Суть методу FMNR — у відборі найсильніших пагонів і обрізанні зайвих. Так рослина спрямовує ресурси на розвиток кількох стебел. Водночас фермери захищають їх від худоби, яка може знищити молоді паростки.

Чому не працює масова висадка

У посушливих регіонах, зокрема в Сахелі, до 80% висаджених дерев не виживають. Причина — нестача води та догляду.

На відміну від саджанців, пні вже мають глибоку кореневу систему, яка дістає вологу з ґрунту. Тому відновлені дерева мають значно більше шансів на виживання.

Як працює система

Міжнародна організація Justdiggit разом із місцевими партнерами допомагає впроваджувати цей підхід у Танзанії. Фермери самостійно визначають, які пні залишити, обрізають їх і регулярно доглядають за рослинами.

Цей метод простий і може застосовуватися щороку без значних витрат.

Вражаючі результати

За офіційними даними, у Танзанії вже відновлено понад 15 мільйонів дерев, а площа відновлюваних територій сягає сотень тисяч гектарів.

Загалом у країні понад 45 мільйонів гектарів лісів, з яких переважна більшість — це природно відновлені екосистеми.

Як це впливає на життя

Відновлення дерев покращує умови для сільського господарства: з’являється більше тіні, знижується температура ґрунту, краще зберігається волога. Це допомагає врожаям переживати посуху.

Фермери зазначають, що навіть якість продукції змінюється — наприклад, овочі ростуть краще під захистом дерев.

Головна умова успіху

Втім, цей підхід вимагає постійного догляду. Йдеться не про одноразову акцію, а про довгострокову практику: обрізку, контроль випасу та участь громад.

Експерти підкреслюють: природне відновлення може бути дуже ефективним, але лише за умови правильного управління. Головне завдання — не просто відновити дерева, а зберегти їх у майбутньому.

