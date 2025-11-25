ТСН у соціальних мережах

В Африці вперше за тисячі років вивергнувся вулкан Хайлі-Губбі: попіл досяг авіависот (відео, фото)

Давній вулкан Хайлі-Губбі в Ефіопії раптово активізувався, піднявши в небо гігантську хмару попелу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Виверження вулкану. Фото: @vcdgf555.bsky.social

Виверження вулкана / Фото: @vcdgf555.bsky.social

У регіоні Афар на північному сході Ефіопії активізувався щитовий вулкан Хайлі-Губбі, який вважали сплячим ще від часів останнього льодовикового періоду. Потужний стовп попелу піднявся на висоту, де проходять міжконтинентальні авіамаршрути, а його шлейф уже накрив великі території сусідніх країн.

Про це повідомило видання IFLScience.

Вулкан розташований у зоні унікального тектонічного вузла, де сходяться Аравійська, Нубійська та Сомалійська плити. Саме тут, у межах Східно-Африканської рифтової системи, континент поступово розходиться навпіл, що супроводжується інтенсивною вулканічною активністю.

У цьому районі вже є постійно активні вулкани, зокрема Ерта-Але, відомий своїм найтривалішим лавовим озером. Інше виверження — Даббаху 2005 року — спричинило тоді серію землетрусів та утворення 500-метрової тріщини. Однак нинішній вибух Хайлі-Губбі, за попередніми ознаками, може перевершити масштаби попередніх подій.

Хайлі-Губбі входить до гірського хребта Ерта-Але та розташований всього за 15 км від активного вулкана. Місцеве населення дуже нечисленне, що зменшує ризики для людей, але ускладнює отримання оперативної інформації з місця. Багато даних наразі надходять із супутників.

Історичні свідчення про попередні виверження цього вулкана не збереглися: деякі потоки лави розміщені над відкладеннями віком 8200 років та свідчать про давню активність, однак її масштаби й точний час залишаються невідомими через обмежені геологічні дослідження.

Консультативний центр із питань вулканічного попелу в Тулузі вже попередив авіакомпанії про небезпечний район. За окремими спостереженнями, попіл досягав 15 км у висоту. У хмарі над вулканом спостерігали й рідкісне явище — вулканічні блискавки. Також зафіксовано велику хмару діоксиду сірки, яку рознесли вітри різних висот: верхні шари рухаються на північний схід над Червоним морем, нижні — на північний захід. Припущення про можливий пірокластичний потік на низьких рівнях фахівці вже відкинули.

Виверження вулкана / Відео: @vcdgf555.bsky.social

