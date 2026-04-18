В Амазонії знайшли сотні кілометрів стародавніх доріг віком 2700 років: що відомо

Амазонія / © Associated Press

На кордоні Бразилії та Болівії вчені виявили розгалужену систему стародавніх доріг загальною довжиною близько 350 кілометрів. Йдеться про 955 окремих об’єктів, які вдалося ідентифікувати завдяки аналізу супутникових знімків. Досліджувана територія охоплює приблизно 134 400 квадратних кілометрів.

Про це повідомило видання Iflscience.

За даними радіовуглецевого датування, найдавніші дороги з’явилися близько 763 року до нашої ери та використовувалися до приблизно 950 року нашої ери. Їх пов’язують із цивілізацією акварі, яка мешкала в цьому регіоні. Пізніше, орієнтовно з XII століття, почалася нова хвиля будівництва, пов’язана з виникненням курганних поселень.

Дослідники звертають увагу на геометрію цих доріг: більшість із них прокладені надзвичайно прямолінійно і мають ознаки ретельного планування. Деякі зберегли штучно сформований профіль і підняті краї, що, за словами авторів роботи, свідчить про використання складних інженерних підходів.

Ранні дороги, пов’язані з культурою акварі, зазвичай були ширшими, але коротшими — близько 500 метрів. Вони розходилися від великих геогліфів — земляних конструкцій, які мали церемоніальне значення. Часто ці об’єкти орієнтовані за сторонами світу, що може вказувати на зв’язок із астрономічними спостереженнями.

Вчені припускають, що такі дороги могли виконувати не лише практичну функцію, а й відігравати роль у ритуалах. Зокрема, вони могли використовуватися для символічного пересування між різними просторами — видимим і духовним.

Натомість дороги, пов’язані з курганними поселеннями, були вужчими та, ймовірно, мали більш утилітарне призначення. Вони могли забезпечувати зв’язок між поселеннями, а також використовуватися для транспортування товарів. Близько 40% цих шляхів ведуть до річок, що свідчить про їхню роль у діяльності, пов’язаній із водними ресурсами.

Водночас приблизно половина доріг, які відходять від курганів, не має чітко визначеного завершення і зникає в лісовому масиві. Дослідники припускають, що вони могли вести до сільськогосподарських ділянок або ж мати ритуальне значення.

Попри значний обсяг даних, остаточно визначити функції всіх доріг наразі неможливо.

