В Амазонії знайшли найвище дерево: воно майже вдвічі перевищило рекорд

Дерево-рекордсмен. Фото: Tobias Jackson

У тропічних лісах Бразилії знайшли нового гіганта — дерево, що встановило рекорд висоти для Амазонії. Воно виявилося майже удвічі вищим за попереднього «чемпіона».

Про це повідомило видання IFLScience.

Амазонія, найбільший тропічний ліс планети з приблизно 400 мільярдами дерев, не славилася рекордами за висотою. Лише у 2019 році Національний інститут космічних досліджень Бразилії за допомогою лазерного сканування виявив у віддаленому регіоні між штатами Пара та Амапа дерева понад 80 метрів. Серед них рекордсмен сягав 88,5 метра.

Під час експедиції вчені підтвердили ці дані й натрапили на групу дерев одного виду — диніції високої (Dinizia excelsa). Доти вважалося, що ця рослина виростає максимум до 60 метрів, проте реальні вимірювання спростували уявлення ботаніків: чимало дерев перевищували 75–80 метрів.

Попередній рекордсмен Амазонії теж належав до цього виду, але був майже на 30 метрів нижчим. Чому нові гіганти зросли настільки високо, поки що загадка. На думку екологів Тобіаса Джексона та Самі Ріфаї, цьому могли посприяти зміни в лісах після бур чи людської діяльності, що забезпечило деревам більше світла. Водночас їхня віддаленість від промислових зон дала їм шанс зберегтися століттями.

Попри відкриття, Амазонія все ще поступається іншим регіонам світу за висотою дерев. Абсолютний рекорд належить секвої вічнозеленій, на ім’я Гіперіон, що росте в Національному парку Редвуд (США) й сягає 115,92 метра. Вважається, що фізіологічна межа висоти дерев становить приблизно 120 метрів.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що приблизно через мільярд років в атмосфері зникне кисень, і складні форми життя у звичному вигляді зникнуть.