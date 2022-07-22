В Англії вчені знайшли найстаріший затонулий корабель у світі (відео)

Під час дослідження на півдні Англії вчені виявили у графстві Дорсет найстаріший затонулий корабель XIII століття — Mortar Wreck.

На його добре збереженому корпусі дайвери виявили два різьблені хрести.

Про це пише Ancient Origins.

Також читайте Вчені назвали можливу причину краху цивілізації майя

Археологи з Борнмутського університету зазначають, що це найраніше місце аварії корабля з будь-коли виявлених, де судно має непошкоджений корпус.

Судно так добре збереглося, що його вантаж із пурбекського каменю залишився незайманим. Особливим типом каменів, виявлених на борту корабля, був пурбекський мармур. Його добували від часів Стародавнього Риму і цінували будівельники по всій Європі, проте нині видобуток пурбекського мармуру як декоративного будівельного матеріалу припинено.

Також у корпусі судна виявлено котел для приготування їжі, ступки, глиняний посуд, чашки, миски та дві надгробні плити з пурбекського мармуру, які свого часу широко використовувалися на півдні Англії, Ірландії та по всьому континенту.

Раніше стало відомо, що у Філіппінському морі виявили американський військовий корабель, який затонув на рекордній глибині - 6895 метрів.

У Дніпрі показали археологічні знахідки, що розкопали під час будівництва траси

Читайте також: