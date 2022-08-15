 В Англії виявили військовий корабель США, який розшукували понад 100 років (відео)

Група глибоководних дайверів з Великої Британії заявила, що біля англійського узбережжя встановила місце аварії корабля американського есмінця "Джейкоб Джонс".

Корабель потопила торпеда німецького підводного човна 1917 року, в розпал подій Першої світової.

Про це повідомляє The New York Post.

Також читайте В Англії вчені знайшли найстаріший затонулий корабель у світі (відео)

За даними істориків, лише 46 зі 110 матросів вдалося врятуватися на плотах, перш ніж протягом 8 хвилин корабель пішов на дно.

За деякими даними, після затоплення екіпаж німецького підводного човна витяг двох військовополонених із холодних вод і повідомив по рації на американську базу про необхідність у рятувальних кораблях.

Через те, що есмінець водотоннажністю понад 1000 тонн затонув дуже швидко, місце його аварії корабля протягом понад сто років залишалося таємницею.

Раніше стало відомо, що у Філіппінському морі виявили американський військовий корабель, який затонув на рекордній глибині - 6895 метрів.

У водах Таїті вчені виявили неторканий кораловий риф | Новини світу

Читайте також: