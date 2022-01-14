В Англії знайшли руїни римського міста та сотні унікальних артефактів

В Англії знайшли руїни римського міста та сотні унікальних артефактів

Археологи натрапили на золоті монети, ювелірні вироби.

Залишки великого римського торговельного поселення були виявлені групою археологів, які працювали вздовж високошвидкісної залізничної мережі, що будується в Англії, High Speed 2.

Про це пише Saudi Gazette.

Також читайте Археологи розкопали 2000-річну синагогу на місці народження Марії Магдалини

Серед знайдених артефактів були сотні римських монет, ювелірні вироби, кераміка та пара кайданів.

Оскільки поряд із римськими руїнами було знайдено дорогу залізного віку та понад 30 круглих будинків, археологи вважають, що село залізного віку перетворилося на багате римське поселення.

Вважається, що з часом цей район розвивався та ставав багатшим, будувалися нові дороги та кам'яні будівлі.

Крім споруд, що використовуються для промислових цілей, були виявлені й фундаменти будівель, що застосовувалися для побутових завдань.

Також дослідники виявили 300 римських монет, що свідчать про значну роль торгівлі, що проходила через цей район. Скляні посудини, декоративна кераміка, ювелірні вироби та залишки косметики, такі як мінерал галеніт, який подрібнили та змішали з олією для створення макіяжу, – теж були серед знахідок.

Серед інших цікавих археологічних знахідок варто відзначити теракотову статуетку у вигляді собачої голови, знайдену в Римі.

З'ясувати породу тварини вченим поки що не вдалося через маленькі розміри статуї.

У заповіднику "Софія Київська" виявили унікальні археологічні знахідки | Новини України

Нагадаємо, у гробницях на Кіпрі, які належать до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, схожий на ті, які носила дружина давньоєгипетського царя.

Читайте також: