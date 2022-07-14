В Англії знайшли скарбницю із золотими монетами Стародавнього Риму: хто її вже викупив

11 золотих монет, на яких зображений перший імператор Римської імперії Октавіан Август, виявлені в ґрунті сільськогосподарського поля у східній Англії.

Цікаво, що в цей проміжок часу, коли монети викарбували, римляни ще не завоювали Британію.

Про це пише Live Science.

Під час вивчення монет з'ясувалося, що на них зображено першого римського імператора Октавіана Августа та його прийомних синів Гая і Луція, яких він хотів зробити спадкоємцями престолу.

Монети зроблені із високоякісного золота. Але на кожній із них є невеликі поглиблення, що може говорити про те, що їх перевіряли на достовірність. У Стародавньому Римі гроші часто підробляли, тому така перевірка не є чимось незвичайним.

Окрім набору з 11 золотих монет, шукачам скарбів вдалося виявити також 100 мідних римських монет, 2 срібні монети, а також багато прикрас та інших артефактів. Усі золоті монети оцінені в 25 тисяч доларів, їх уже викупив для своєї колекції Британський музей.

Раніше стало відомо, що біля берегів Колумбії археологи знайшли золоті монети й інші скарби, розкидані навколо двох кораблів, які зазнали аварії.

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