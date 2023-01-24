В Антарктиці відколовся гігантський айсберг завбільшки з Лондон (фото)

Від Антарктики неподалік британської дослідницької станції Галлей відколовся гігантський айсберг. Розміром він завбільшки з Лондон.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що давачіна поверхні шельфового льодовика Брант підтвердили розкол пізно в неділю, 22 січня, між 19:00 та 20:00 за Гринвічем.

Тим часом Британська антарктична служба (BAS) інформує, що айсберг площею майже 1550 квадратних кілометрів відірвався від шельфового льодовика Бранта товщиною 150 метрів. Величезна льодова гора відкололася, коли тріщина Прірва-1 повністю пройшла через шельфовий льодовик.

У BAS заявляють, ще не пов'язано зі зміною клімату. Мовляв, подія є "частиною природної поведінки льодового шельфу Бранта".

"Наші гляціологи та оперативні групи чекали на цю подію. Вимірювання шельфового льодовика проводяться кілька разів на день за допомогою автоматизованої мережі високоточних GPS-інструментів, які оточують станцію. Вони вимірюють, як шельфовий льодовик деформується та рухається", - каже директор BAS, професор Дам Джейн Френсіс.

Фото: BAS.

У службі наголосили, що це вже другий великий відкол айсберга у цьому районі за останні два роки. Він стався за 10 років після того, як вчені BAS уперше виявили збільшення великих тріщин у льоду.

До слова, станція Галлей розташована за 20 кілометрів від лінії розриву. Там перебуває 21 працівник. Наразі їм нічого не загрожує, а тому науковці продовжать свою роботу до початку лютого. Втім, у разі небезпеки, станцію Галлей зможуть відсунути від краю льодовика.

Нагадаємо, у березні 2022-го через рекордно високі температури, які фіксувалися у Східній Антарктиді, зруйнувався шельфовий льодовик Конгера площею 1200 квадратних кілометрів. Співробітник NASA Кетрін Уокер зазначив, що відбулася найзначніша руйнація шельфового льодовика від початку 2000-х років.

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