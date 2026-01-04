В Антарктиді виявили дивну комаху: як вона виживає у крижаній пустелі

Антарктида / © Pixabay

Учені ідентифікували унікальний вид наземних тварин, який виживає в екстремальних умовах Антарктиди. Антарктична мошка (Belgica antarctica) втратила крила у процесі еволюції, оскільки польоти в умовах антарктичних штормів призводили б до неминучої загибелі та надмірних енерговитрат.

Про це пише видання T4.

Перехід до наземного способу життя дозволив цій комасі ефективно зберігати тепло та використовувати мікроскопічні джерела їжі, зокрема мохи та залишки органіки, що збагачуються нутрієнтами з екскрементів пінгвінів та тюленів.

Протягом дев’яти місяців на рік мошка перебуває у стані повного замерзання, при цьому її клітини здатні витримувати глибоку дегідратацію та низькі температури завдяки механізму швидкого загартування. За потреби комаха може прожити цілий місяць в умовах повної відсутності кисню.

© Вікіпедія

Під час дворічного життєвого циклу личинки цієї мошки проходять стадії розвитку під землею, де температурні коливання менш агресивні, ніж на поверхні. Перед другою зимою вони вступають в генетично запрограмовану зупинку розвитку, яка гарантує синхронну появу дорослих особин з настанням короткого антарктичного літа.

Доросла стадія життя антарктичної мошки триває лише декілька днів: після досягнення статевої зрілості комахи інтенсивно розмножуються і неминуче гинуть.

