В Антарктиді виявили новий вид риби-дракона, що жив під льодом сотні тисяч років

Akarotaxis gouldae (ліворуч) порівняно з Akarotaxis nudiceps (праворуч). Фото: Ендрю Корсо

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На заході Антарктичного півострова вчені ідентифікували новий вид риби-дракона — Akarotaxis gouldae, яка еволюціонувала в ізоляції понад 780 тисяч років. Рибу помилково вважали іншим видом, допоки генетичний аналіз не виявив її унікальність.

Про це повідомило видання earth.com.

Генетичний аналіз показав, що вона відокремилася від свого найближчого родича ще 780 тисяч років тому — на початку останнього льодовикового періоду — і збереглася завдяки повній ізоляції в глибинах Південного океану.

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Особливістю виду є дві темні смуги на боках, яких немає в інших представників роду. Зразки риби довго зберігались у музейних колекціях і лише нещодавно були повторно проаналізовані. Збіг ДНК та зовнішніх ознак дозволив офіційно класифікувати новий вид.

Риба належить до родини Bathydraconidae, яка відома рідкістю знахідок: більшість представників трапляються лише на стадії личинок у планктонних зразках. У дорослих особин A. gouldae виявили наявність антифризних глікопротеїнів — молекул, що перешкоджають росту кристалів льоду, що є типовим для нототеніоїдних риб.

Смугаста драконова риба мешкає на глибині сотні метрів і має низьку здатність до розмноження — у її яєчниках мало ікринок. Науковці вважають, що дорослі особини підходять до мілководдя лише для охорони гнізд, тоді як личинки піднімаються ближче до поверхні.

Ареал риб — надзвичайно вузький: приблизно 400 км вздовж узбережжя Антарктичного півострова. Саме ця територія зазнає одних із найшвидших кліматичних змін у світі. Наприклад, станція «Есперанса» у 2020 році зафіксувала рекордну температуру +18,3 °C. Унаслідок потепління скорочується площа морського льоду, змінюється екосистема та зникають кормові види.

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Окрім кліматичних загроз, на A. gouldae впливає і промисел криля. Тралові сітки охоплюють саме ті глибини, де мешкають личинки цього рідкісного виду.

Вид назвали на честь американського науково-дослідного судна Laurence M. Gould, яке завершило службу у 2024 році. Саме завдяки таким експедиціям вдалося зібрати зразки, що стали основою для відкриття.

Нагадаємо, в Арктиці фіксують зростання ртуті в білих ведмедях. Науковці виявили концентрації токсину, які у 20–30 разів перевищують доіндустріальні показники.