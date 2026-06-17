В Антарктиді є “Кривавий водоспад”: чому лід там стає червоно-помаранчевим

Кровавий водоспад / © Фото з відкритих джерел

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В Антарктиді на краю льодовика Тейлора є місце, яке вже понад століття називають “Кривавим водоспадом”. На тлі білого льоду там проступають насичені червоно-помаранчеві плями, які справді нагадують сліди крові. Однак незвичний колір не пов’язаний із чимось живим під льодом. Його причина — солона вода, багата на залізо.

Про це йдеться в матеріалі Space Daily.

Чому водоспад має такий колір

“Кривавий водоспад” розташований у Сухих долинах Мак-Мердо — одному з найхолодніших і найпосушливіших місць на Землі. З-під сотень метрів льоду там періодично просочується розсіл, насичений розчиненим залізом.

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Поки ця вода перебуває під льодом, вона майже не контактує з киснем. У такому середовищі залізо залишається у розчиненій формі й не має яскравого кольору.

Кровавий водоспад. / © Фото з відкритих джерел

Коли ж розсіл виходить на поверхню і контактує з повітрям, залізо окислюється. Саме цей процес надає льоду червоно-помаранчевого відтінку. Подібне хімічне перетворення відбувається, коли залізо іржавіє.

Як з’явилася назва “Кривавий водоспад”

Це місце описали ще у 1911 році під час експедиції Роберта Фолкона Скотта “Терра Нова”. Геолог Гріффіт Тейлор, на честь якого назвали льодовик, звернув увагу на дивне забарвлення льоду.

Спершу дослідники припускали, що червоний колір можуть створювати водорості. Однак пізніше з’ясувалося, що справа не в організмах на поверхні, а в залізі, яке надходить із підльодовикового розсолу.

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Звідки береться вода

Вода, яка живить “Кривавий водоспад”, — це не звичайна тала вода, а дуже солоний розсіл. Через високу концентрацію солей він залишається рідким навіть за температур, за яких прісна вода давно б замерзла.

Цей розсіл зберігається у підльодовиковому резервуарі та час від часу виходить на поверхню через тріщини у льодовику. Вчені вважають, що ця вода була ізольована від зовнішнього світу дуже довго — від тисяч років до понад мільйона років, однак точний вік досі не встановлений.

У цьому темному та майже безкисневому середовищі існує мікробне життя. Ці мікроорганізми виживають без сонячного світла, використовуючи сполуки сірки та заліза як джерело енергії.

Чому це не просто “іржа”

Тривалий час “Кривавий водоспад” пояснювали звичайною іржею — оксидами заліза, які фарбують лід. Але дослідження 2022 року показало, що все складніше.

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Команда науковців під керівництвом Елізабет Склюти та мікробіолога Джилл Мікуцкі з’ясувала, що червоний колір пов’язаний не з типовими кристалічними мінералами оксиду заліза.

Натомість у зразках виявили крихітні аморфні наносфери — мікроскопічні частинки, багаті на залізо, але також із вмістом хлору, кремнію, кальцію та магнію. Вони формуються, коли розчинене в розсолі залізо окислюється після контакту з повітрям.

Саме через те, що ці частинки не мають упорядкованої кристалічної структури, попередні методи аналізу могли їх не помічати.

Чому “Кривавий водоспад” цікавить дослідників Марса

Це місце важливе не лише для вивчення Антарктиди. Сухі долини Мак-Мердо вважають одним із найближчих земних аналогів марсіанських умов: там дуже холодно, сухо, а ґрунти містять багато солей і сульфатів.

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Підльодовиковий розсіл із залізом і мікроорганізмами допомагає зрозуміти, чи могло б життя існувати в подібних прихованих водних середовищах на Марсі або під крижаною оболонкою супутників інших планет.

Дослідники також перевіряли, чи змогли б інструменти марсоходів розпізнати подібні відкладення на іншій планеті. Виявилося, що аморфні частинки можуть бути складними для виявлення стандартними методами, тож це важливе застереження для майбутніх місій.

Що ще залишається невідомим

Основне пояснення “Кривавого водоспаду” добре підтверджене: під льодовиком є солоний розсіл, багатий на залізо, який червоніє після контакту з киснем.

Однак частина деталей досі потребує уточнення. Науковці не мають точної відповіді, скільки часу ця вода була ізольована під льодом. Також склад червоних частинок може уточнюватися завдяки новим методам аналізу.

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Попри це, головна загадка вже має пояснення. Льодовик здається “кривавим” не через містичне явище, а через хімію: вода, яка довго перебувала у темряві без кисню, виходить на поверхню, зустрічається з повітрям — і змінює колір.

Нагадаємо, раныше ми повідомляли, що льодовик Туейтса в Антарктиді, який часто називають «Льодовиком Судного дня», може незабаром втратити один із головних природних бар’єрів, що стримує його рух в океан.

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