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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

В Антарктиді є вулкан, який щодня викидає золото: що про нього відомо

Вулкан постійно бурлить лавовим озером і, за даними досліджень, викидає в атмосферу мікроскопічні кристали золота.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Вулкан Еребус

Вулкан Еребус / © Getty Images

В Антарктиді на острові Росса розташований вулкан Еребус. Це найпівденніший активний вулкан у світі, який має постійне озеро розпеченої лави.

Про це йдеться в матеріалі Science Alert.

У газах, що виходять із вулкана, вчені виявили мікроскопічні частинки кристалічного елементарного золота.

Згідно з дослідженням 1991 року, опублікованим у Geophysical Research Letters, Еребус щодня викидає близько 80 грамів мікроскопічного золотого пилу. Частинки можуть розноситися на відстань до 1000 кілометрів.

Еребус вважається єдиним відомим вулканом у світі, який викидає саме кристалічні частинки елементарного золота.

Сліди золота раніше знаходили й у викидах інших вулканів, зокрема Кілауеа на Гаваях, Етни в Італії, Августина на Алясці та Ель-Чичона в Мексиці. Але у випадку Еребуса золото має незвичну форму — це майже геометричні мікрокристали.

Дослідники збирали зразки снігу біля кратера, газового шлейфу з лавового озера та повітря на відстані до 1000 кілометрів від вулкана. У всіх зразках вони знайшли мікроскопічні частинки чистого золота.

Під електронним мікроскопом ці частинки виглядали як складні грановані кристали. Деякі з них сягали приблизно 60 мікрометрів у діаметрі.

Учені припускають, що золото може виходити з лави у складі летких сполук із хлором або сіркою. Коли вулканічні гази охолоджуються, воно кристалізується й осідає на антарктичному льоду.

Втім, остаточної відповіді на цю загадку досі немає. Науковці припускають, що унікальна здатність Еребуса викидати золотий пил може бути пов’язана з його хімічним складом, температурою або особливостями геології.

Раніше ми розповідали, що в Антарктиді на краю льодовика Тейлора є місце, яке вже понад століття називають "Кривавим водоспадом". На тлі білого льоду там проступають насичені червоно-помаранчеві плями, які справді нагадують сліди крові. Однак незвичний колір не пов’язаний із чимось живим під льодом. Його причина — солона вода, багата на залізо.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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